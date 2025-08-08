COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Negocios
Banca

Feriado en Ecuador: ¿cómo funcionarán los servicios bancarios del 9 al 11 de agosto?

Conoce cómo funcionarán los cajeros, corresponsales y sistemas digitales para que no te quedes sin servicios bancarios.
Feriado en Ecuador ¿cómo funcionarán los servicios bancarios del 9 al 11 de agosto?
Los cajeros automáticos permitirán la ejecución de retiros, consultas de saldo, depósitos y otras operaciones básicas esenciales. Foto: Freepik.
Ecuador se alista para el feriado nacional por la conmemoración del Primer Grito de la Independencia, que este año coincide con el fin de semana del 9 y 10 de agosto del 2025. Esta celebración generará un día de descanso obligatorio en todo el país.

Debido a ello, la movilidad de personas aumenta considerablemente durante esos días, especialmente en áreas como la Sierra y Amazonía, por estar en vacaciones escolares.

El aumento de desplazamientos en este feriado también genera un incremento en la demanda de los servicios bancarios, pues miles de personas necesitan realizar diversas transacciones.

Servicios bancarios durante el feriado en Ecuador: horarios y atención

Los bancos de Ecuador ofrecerán atención por múltiples canales durante el feriado. Los días sábado 9 y domingo 10 de agosto operarán de la misma manera que cualquier fin de semana regular. Sin embargo, el lunes 11, día de descanso no recuperable, no atenderán de forma presencial en las agencias bancarias.

No obstante, los usuarios podrán realizar operaciones gracias a la disponibilidad de los cajeros automáticoscorresponsales no bancarios y las plataformas digitales. Estos canales garantizan que las transacciones básicas sigan activas y accesibles en todo el país.

Operaciones y recomendaciones para los clientes

Los cajeros automáticos permitirán la ejecución de retiros, consultas de saldo, depósitos y otras operaciones básicas esenciales. Por otro lado, los corresponsales no bancarios, que funcionan en lugares como tiendasfarmacias y supermercados, atenderán en los horarios establecidos por cada local. Esto amplía la cobertura y facilita el acceso para los clientes durante el feriado.

Las plataformas digitales, incluyendo la banca móvil y páginas web, representarán otra alternativa para los usuarios que deseen realizar transferenciaspagos o consultar saldos sin inconvenientes.

Recomendaciones de Asobanca

La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) aconseja que los clientes consulten previamente en los canales oficiales de cada banco para conocer los horarios específicos y la disponibilidad de atención en cada punto durante el feriado. Esta medida contribuye a evitar contratiempos y optimizar el uso de los servicios bancarios en estos días.

