Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Sociedad

Feriado del 10 de agosto: 700.000 viajeros impulsaron el turismo y la economía ecuatoriana

Destinos como Baños, Montañita y la Ruta del Spondylus vivieron su mejor momento, con una ocupación turística total. Esto es lo que revelan las cifras.
La playa de la parroquia Crucita, en Portoviejo, Manabí, Ecuador, fue uno de los destinos más visitados en este feriado. Foto: El Diario.
La playa de la parroquia Crucita, en Portoviejo, Manabí, Ecuador, fue uno de los destinos más visitados en este feriado. Foto: El Diario.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

El sector turístico de Ecuador celebra un exitoso feriado del 10 de agosto, con una movilización masiva de ecuatorianos que impulsó la economía. Entre 600.000 y 700.000 viajeros se desplazaron por el país durante el asueto, que se extendió del 9 al 11 de agosto del 2025.

La Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador (Fenacaptur) estimó un movimiento económico de hasta 70 millones de dólares durante este feriado, cifras que consolidan la recuperación del sector.

Holbach Muñeton, presidente de Fenacaptur, destacó un buen desempeño del feriado del 10 de agosto, aunque no lo comparó con los feriados de Fin de Año o Carnaval. Esos eventos tradicionalmente generan un gasto económico superior, oscilando entre los 90 y 120 millones de dólares.

El sector turístico proyecta una perspectiva positiva para el segundo semestre del 2025 y espera un buen feriado en octubre (09 de octubre).

Reducción del IVA no fue un factor determinante en el feriado del 10 de agosto

Para este feriado del 10 de agosto, no se aplicó una reducción del impuesto al valor agregado (IVA) del 15% al 8% para actividades turísticas.

El Ministerio de Turismo aclaró que la aplicación de este beneficio depende de la expedición de un reglamento, actualmente en elaboración. A pesar de esto, Muñeton sostiene que la reducción del IVA no es un factor determinante, sino un aliciente que puede potenciar el turismo.

Destinos al 100% de ocupación y gran afluencia de turistas

Varios destinos turísticos alcanzaron una ocupación máxima durante este puente vacacional. Baños, en Tungurahua, registró una capacidad del 100%, al igual que Montañita y la Ruta del Spondylus.

En otras provincias, la afluencia también incrementó, con Cuenca reportando un 95% y Santo Domingo de los Tsáchilas un 40%. La afluencia mejoró significativamente en Playas durante el día domingo 10 de agosto.

En Esmeraldas, una gran afluencia de turistas congestionó las carreteras, con caravanas de vehículos procedentes de Guayas, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo y Azuay. Por otro lado, en la Terminal Terrestre de Manta se observó un notable aumento de visitantes que disfrutaron del feriado del 10 de agosto.

Ciudades como Quito ofrecieron eventos masivos que atrajeron a miles de turistas, incluyendo el Festival del Globo y una exposición de mapping.

Comparativa con años anteriores y proyecciones futuras

El feriado del 10 de agosto de este año superó las cifras del 2024. El año pasado, la ocupación hotelera alcanzó un 44%, con 806.000 viajeros movilizados y un gasto de 47 millones de dólares. Las cifras de este año reflejan un crecimiento en la actividad turística y una mayor confianza de los viajeros.

Es así que el sector empresarial mantiene una perspectiva positiva para la segunda mitad del 2025. Holbach Muñeton señala que los inversionistas ven con buenos ojos la posibilidad de la reactivación de los casinos o la implementación del trabajo por horas. Estos factores podrían dinamizar aún más la economía y atraer nuevas inversiones, consolidando el impulso generado por el feriado del 10 de agosto.

