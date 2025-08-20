Feria Nuevo Empleo en Guayaquil oferta 1.500 vacantes con 74 empresas participantes

El Ministerio del Trabajo, a través de la Feria Nuevo Empleo, organizó un evento que reúne a 74 empresas con el objetivo de ofrecer 1.500 vacantes laborales. El evento se lleva a cabo en el Instituto Tecnológico Bolivariano (ITB), ubicado en el sector La Atarazana, en el norte de Guayaquil.

La feria, abierta al público en general, se extenderá hasta el jueves, 21 de agosto, de 09:00 a 16:00.

Organizaciones presentes y perfiles de empleo

Entre las empresas participantes se encuentran nombres reconocidos en varios sectores, como Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana (Difare), Cervecería Nacional, la Junta de Beneficencia de Guayaquil, Nestlé, Corporación El Rosado, KFC y McDonald’s.

Estas organizaciones, junto a otras 67 compañías, buscan perfiles variados, desde técnicos y administrativos hasta puestos especializados. El evento se presenta como un espacio directo para que los ciudadanos entreguen sus hojas de vida y establezcan contacto con los representantes de recursos humanos de las empresas.

Requisitos y participación ciudadana

La Feria Nuevo Empleo atrajo a un gran número de asistentes, quienes llegaron con la esperanza de conseguir una oportunidad laboral. No se requiere inscripción previa ni un perfil específico para ingresar; la feria está abierta a todos los interesados en mejorar su situación laboral o en buscar una nueva posición.

Los organizadores destacan que el objetivo principal es facilitar el acceso al empleo, reduciendo los intermediarios y permitiendo una interacción directa entre los candidatos y las empresas.

Empresas destacadas en la feria

Las 74 empresas que participan abarcan una amplia gama de sectores económicos. Por ejemplo, en el sector de alimentos y bebidas, se encuentran Cervecería Nacional, Nestlé, KFC y McDonald’s. El sector de la salud y farmacéutico está representado por Difare, Solca y Veris.

En la industria del consumo y el retail, participan Corporación El Rosado, Comisariato del Constructor y Supermercados Tatyana. La presencia de empresas de diferentes rubros como la construcción, seguridad y servicios refuerza la diversidad de la oferta de empleo disponible.

Detalles adicionales del evento

La organización de esta feria se enmarca en las iniciativas del Ministerio del Trabajo para dinamizar el mercado laboral y enfrentar las tasas de desempleo.

La ubicación en el Instituto Tecnológico Bolivariano (ITB) facilitó el acceso para un gran número de personas. El enfoque del evento es claro: ser un puente eficiente entre la oferta y la demanda de empleo en la ciudad.