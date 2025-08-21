COMUNIDAD POR USD 1
Ecuador
Política

Ferdinan Álvarez responde a acusaciones de supuestos diezmos y lanza reto a Luisa González

El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional arremete contra la presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana y advierte que solo existe una “politiquería barata” detrás de las acusaciones.
Ferdinan Álvarez responde a acusaciones de supuestos diezmos y lanza reto a Luisa González
El asambleísta Ferdinan Álvarez y la presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González.
Ferdinan Álvarez responde a acusaciones de supuestos diezmos y lanza reto a Luisa González
El asambleísta Ferdinan Álvarez y la presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González.

Redacción

Redacción ED.

El asambleísta oficialista y presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, rechazó las acusaciones sobre supuestos diezmos vinculadas a un excolaborador.

Álvarez utilizó sus redes sociales para aclarar y desmentir estas graves denuncias que saltaron a la luz pública. En un mensaje en la red social X (antes Twitter), afirmó: “La mentira tiene patas cortas. Esa persona trabajó cuatro meses como asistente, con contrato legal”. Además, aseguró que cuenta con una declaración juramentada que desmiente la versión difundida sobre el supuesto caso de diezmos.

Acusaciones y rechazo público

Ferdinan Álvarez también insistió en que la denuncia carece de fundamentos, y lanzó un reto directo a la presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González. “Y a Luisa González te reto: denuncie en Fiscalía, con firma y rúbrica, como ‘abogada’ que ha vuelto a trabajar no con ‘noticias criminis’”.

El legislador calificó estas acusaciones como polítquería barata y las contrapuso con una crítica directa: “Lo demás es politiquería barata. Lo que SÍ es cierto es tu financiamiento del Cartel de los Soles”, agregó en X.

Luisa González exigió acción a la Fiscalía

La respuesta de Álvarez ocurre luego que Luisa González cuestionara en sus redes sociales la inacción de la Fiscalía en el caso. González publicó: “¿Qué espera @FiscaliaEcuador para empezar a investigar esto? ¿Dónde está Olsen y Noboa?”

La líder opositora agregó que parece que callan si la corrupción está en sus filas, en claro señalamiento político. Luisa González también recordó el caso de PROGEN, un escándalo previo de corrupción que mantiene las alarmas encendidas en el país.

Denuncias periodísticas contra Ferdinan Álvarez

Por otro lado, en el centro de esta controversia está la denuncia del periodista Andersson Boscán, de La Posta.

Boscán reveló que Ferdinan Álvarez habría contratado a un chofer con antecedentes penales. Además, señaló que para evitar que apareciera en la nómina legislativa, el asambleísta habría dado un puesto formal a la esposa del chofer, en calidad de asesora.

Pero eso no es todo. Según Boscán, a esta asesora se le exigía devolver una parte de su sueldo, configurando un esquema de diezmos.

El periodista aseguró que esas sumas eran transferidas a Soledad Padilla, pareja sentimental de Ferdinan Álvarez, mientras que el chofer se encargaba de movimientos sospechosos de dinero y custodiaba fotos del legislador. (07)

