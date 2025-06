Felipe Caicedo evalúa su futuro en Barcelona SC por problemas físicos

Felipe Caicedo, delantero de Barcelona SC, expresó dudas sobre su continuidad debido a recurrentes lesiones, mientras el presidente Antonio Álvarez destacó su profesionalismo.

Caicedo, delantero de 36 años, generó gran expectativa al firmar con Barcelona SC en el año del centenario del club. Sin embargo, tras convertir tres goles con los Toreros, las lesiones han limitado su participación, llevándolo a considerar su retiro. En declaraciones tras la derrota 2-1 ante Independiente del Valle en la Copa Libertadores 2025, Caicedo señaló: “Tengo que evaluar lo que quiero. Me cuesta tener continuidad. Me está penalizando no haber jugado casi dos años. Analizaré lo mejor para mí y el equipo”.

Álvarez desta compromiso de Caicedo

El presidente de Barcelona SC, Antonio Álvarez, abordó la situación en el programa Marca 90, destacando el compromiso de Caicedo con el club. “Felipe es una persona que se dio la vuelta al mundo para ser campeón con Barcelona. Puso su contrato a disposición con lágrimas en los ojos, se sentía en deuda”, afirmó Álvarez. El dirigente subrayó que Caicedo es un “gran profesional” y que su gesto refleja responsabilidad hacia el equipo.

Caicedo, exjugador de la Selección de Ecuador, sigue trabajando para superar sus molestias físicas y contribuir al equipo. Por ahora, cuenta con el respaldo de la directiva para permanecer en el plantel, según confirmó Álvarez.

Rendimiento de Caicedo

Desde su llegada a Barcelona SC en 2025, Felipao ha enfrentado dificultades para mantener regularidad debido a lesiones recurrentes. Su última participación significativa fue en la Copa Libertadores, donde jugó 45 minutos antes de ser sustituido por molestias físicas. A pesar de sus tres goles en la temporada, su falta de continuidad ha generado preocupación entre los hinchas y la directiva, especialmente en un año clave para el club, que celebra su centenario.

Antonio Álvarez comparó la situación de Caicedo con la del defensa portovejense Franklin Guerra, quien también ha estado limitado por lesiones. “Miren el caso de Guerra, no ha jugado casi nada también por lesión, pero esto es fútbol”, señaló el presidente. Álvarez expresó optimismo, indicando que Caicedo podría aún ser decisivo: “Capaz y hace el gol del campeonato”.

Panorama en Barcelona SC

Barcelona SC se encuentra en el tercer lugar de la LigaPro 2025 con 29 puntos, empatado con Liga de Quito pero con menor diferencia de goles, y a tres puntos del líder, Independiente del Valle. La reciente contratación de Ismael Rescalvo como director técnico, en reemplazo de Segundo Castillo, busca revitalizar al equipo. Mientras tanto, Caicedo continúa su recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico, con la esperanza de retomar su rol como referente en el ataque.