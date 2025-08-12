FC Porto finaliza contrato con Martín Anselmi tras seis meses en el cargo

El FC Porto anunció este martes 12 de agosto de 2025 en Oporto, Portugal, la finalización del contrato con el entrenador argentino Martín Anselmi, debido a los resultados insatisfactorios tras seis meses al mando, incluyendo la eliminación en la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025.

El club portugués llegó a un acuerdo con Martín Anselmi y su cuerpo técnico para la terminación de su contrato. “El FC Porto informa a sus socios y aficionados que ha llegado a un acuerdo con Martín Anselmi y su cuerpo técnico sobre las condiciones de su cese en el club”, señaló el comunicado. El club agradeció “el trabajo, la profesionalidad y el compromiso” del técnico y le deseó éxito en su futuro.

Anselmi, de 39 años, asumió el cargo en enero de 2025 con un contrato hasta junio de 2027, pero su gestión no cumplió las expectativas. Durante su etapa, el Porto logró 10 victorias, 6 empates y 5 derrotas en 21 partidos. La eliminación en la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025 fue el detonante principal de su salida, con empates ante Palmeiras (0-0) y Al Ahly (4-4), y una derrota frente a Inter Miami (2-1), dejando al equipo tercero en el Grupo A con 2 puntos.

El club ya había iniciado negociaciones para la terminación del contrato en julio de 2025, tras la eliminación en el Mundial de Clubes. La decisión se concretó tras un acuerdo que no incluyó detalles públicos sobre la compensación económica, aunque medios reportaron que el despido implicó una indemnización de 4,6 millones de dólares por los dos años restantes de contrato, más 3,6 millones de dólares pagados previamente a Cruz Azul por su cláusula de rescisión.

Antecedentes de Anselmi en Porto

Martín Anselmi llegó al Porto tras una polémica salida de Cruz Azul en enero de 2025, donde el club mexicano exigió el pago de una cláusula de rescisión. En Portugal, el argentino no logró los resultados esperados. Además de la eliminación en el Mundial de Clubes, el Porto terminó tercero en la Primeira Liga 2024/2025, a 9 puntos del campeón Sporting Lisboa, y fue eliminado por AS Roma en la fase de play-off de la Europa League.

El técnico, conocido por su éxito con Independiente del Valle, donde ganó la Copa Sudamericana 2022 y la Recopa Sudamericana 2023, no pudo replicar su rendimiento en Europa. Su etapa en el Porto estuvo marcada por críticas sobre la falta de solidez defensiva, especialmente tras el empate 4-4 contra Al Ahly, donde Anselmi señaló. “Para sufrir transiciones, hay que perder el balón, y no corrimos para recuperarlo”.

Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes 2025, celebrado en Estados Unidos, fue el primer torneo en formato ampliado con 32 equipos. Porto, considerado favorito en el Grupo A, no logró avanzar, siendo el equipo europeo con peor desempeño. Esta eliminación, junto con la ausencia de clasificación a la Champions League 2025/2026, aceleró la decisión de la directiva liderada por André Villas-Boas.

Futuro del Porto y Anselmi

El Porto ya negocia con el italiano Francesco Farioli, exentrenador de Ajax, para asumir el cargo. Farioli, de 36 años, firmaría por dos temporadas con la misión de clasificar al equipo a la Champions League y competir en la Europa League.

Por su parte, Anselmi no ha anunciado su próximo destino, aunque se especula sobre un posible regreso a la Liga MX o a Sudamérica, pero no hay confirmación oficial. El técnico expresó en una entrevista previa que su paso por Europa fue un sueño cumplido.