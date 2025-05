FC Barcelona visita al Espanyol en un encuentro al que puede entrar o salir campeón

El FC Barcelona visita este jueves 15 de mayo al RCD Espanyol en el RCDE Stadium, por la jornada 36 de LaLiga, con la posibilidad de coronarse campeón si gana el derbi o si el Real Madrid no suma los tres puntos ante el Mallorca este miércoles.

Los ‘merengues’ jugarán a las 14h30 en el estadio Santiago Bernabéu, en último intento por insistir en la remota posibilidad de lograr alcanzar al Barça si este perdiera.

El derbi catalán entre el Espanyol y el FC Barcelona cobra una dimensión especial esta temporada. Para el equipo dirigido por Hansi Flick, un triunfo puede significar el título de LaLiga 2024/25, mientras que los blanquiazules de Manolo González podrían asegurar su permanencia en Primera División si logran los tres puntos en casa.

El encuentro está programado para las 14h30 (Ecuador) en el RCDE Stadium y forma parte de la antepenúltima jornada del campeonato. El Barça podría llegar al campo de su clásico rival siendo ya campeón, siempre que el Real Madrid no derrote al Mallorca este miércoles. En caso contrario, una victoria azulgrana sellaría matemáticamente el campeonato.

Los culés llegan al partido tras un electrizante triunfo por 4-3 ante el Real Madrid en el Estadi Olímpic Lluís Companys, lo que les permitió ampliar la ventaja a siete puntos con solo tres fechas por disputarse.

Por el lado del Espanyol, el equipo catalán atraviesa una etapa irregular, con cuatro partidos sin ganar y tres derrotas consecutivas. En su último encuentro, cayeron 3-2 ante el CD Leganés en Butarque, pese a un intento de remontada en los minutos finales.

La escuadra blanquiazul no gana un derbi oficial desde enero de 2018, cuando se impusieron por 1-0 en la Copa del Rey. En cuanto a LaLiga, su último triunfo ante el Barça se remonta a hace 18 años, con una victoria por 3-1 en 2007, bajo la dirección de Ernesto Valverde.

Ganar en esta ocasión tendría doble valor: asegurar su plaza en Primera y evitar que su máximo rival celebre un título en su estadio, algo que ya ocurrió en la temporada 2022-23, cuando el FC Barcelona fue campeón tras ganar 2-4 en Cornellà.

Para este encuentro, el técnico Hansi Flick no podrá contar con Iñigo Martínez, sancionado tras ver su quinta tarjeta amarilla en el clásico ante el Madrid. Su lugar en defensa sería ocupado por Andreas Christensen, mientras que Alejandro Balde apunta a regresar a la titularidad tras superar una lesión en el isquiotibial izquierdo.

🎙️ HANSI FLICK: “I don’t think about other teams. All of my energy is for Barça. I love to work for them. It’s a fantastic job, our fans are amazing…I only focus on that.” #EspanyolBarça pic.twitter.com/YyHEHBvSZL

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 14, 2025