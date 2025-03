Compártelo con tus amigos:

¿Qué tienen en común Taylor Swift, Rihanna, Adele, Beyoncé y Katy Perry? Estas superestrellas fueron coronadas como las cantantes más populares y poderosas del siglo XXI por la revista y lista Billboard.

Con datos recopilados desde el año 2000 hasta el 28 de diciembre del 2024, el medio armó una lista que no solo celebra ventas y streams, sino también el impacto cultural de estas artistas. Desde baladas que te rompen el alma hasta hits que no puedes sacar de la cabeza, estas mujeres han dejado huella en la escena musical global .

Taylor Swift a la cabeza del ranking ‘Las cantantes más populares y poderosas del siglo XXI’

Taylor Swift lidera el podio, y no es sorpresa. La artista estadounidense que empezó cantando sobre amores country en 2006 con Tim McGraw hoy es un ícono pop global. Con 14 álbumes número uno en el listado Billboard 200, igualó récords históricos, y su último trabajo, “The Tortured Poets Department”, hizo historia en mayo del 2024 al copar los 14 primeros lugares del listado Hot 100 de Billboard . “¿Cómo lo hace?”, se preguntan fans en X, donde su nombre es tendencia constante.

Rihanna, una sexy artista que siempre sorprende

Rihanna, por su parte, llegó desde Barbados para revolucionarlo todo. Su debut en 2005 con “Pon de Replay” fue solo el comienzo. Álbumes como “ANTI” y temazos como “Umbrella” con Jay-Z la pusieron en la cima. “Rihanna no solo canta, crea eras”, dijo un usuario en redes, y con razón sus Grammys y colaboraciones con cracks como Drake lo prueban.

En agosto de 2005, lanzó su álbum debut, titulado “Music of the Sun“. El disco debutó en la posición número 10 del listado Billboard 200 y dio lugar a su primer gran éxito, el sencillo “Pon de Replay“, que alcanzó el segundo lugar en el ranking Hot 100.

Beyoncé: La reina de los récords y otra de las cantantes más poderosas del siglo XXI

Hablar de Beyoncé es hablar de poder. En febrero del 2023, se convirtió en la persona con más Grammys en la historia: 32 premios.

Desde sus días con Destiny’s Child hasta su explosivo “Dangerously in Love” en 2003, Queen B no para.

En 2003, Beyoncé inició su carrera como solista con el álbum “Dangerously in Love“, un trabajo que debutó en el primer lugar del Billboard 200 el 12 de julio de ese año. Su sencillo principal, “Crazy in Love”, una colaboración con el rapero Jay-Z, se mantuvo durante ocho semanas en la cima de la lista Billboard Hot 100. Este éxito marcó no solo un hito profesional, sino también personal, ya que ambos artistas contrajeron matrimonio en 2008.

Adele no se queda fuera del juego

Adele entra al juego de las cantantes más poderosas del siglo XXI con una vibra distinta, pero igual de potente. Su álbum “25” vendió 3,38 millones de copias en una semana en el 2015, un récord que dejó a todos boquiabiertos. Con hits como “Rolling in the Deep“, la británica conquista corazones y listas. “Adele es la prueba de que menos es más”, comentó un fan en X, destacando su estilo sencillo pero avasallador.

Desde el inicio de su carrera, con su álbum debut en 2008, “19“, la artista logró posicionarlo en el cuarto puesto del Billboard 200, consolidando un camino de éxitos continuos.

Tres años después, en 2011, Adele Laurie Blue Adkins presentó al mundo “21“, un álbum que permaneció durante 24 semanas en la cima del listado Billboard 200 y del cual surgieron éxitos como Rolling in the Deep, Someone Like You y Set Fire to the Rain.

Katty Perry cierra el listado de ‘Las cantantes más populares y poderosas del siglo XXI’

Katy Perry cierra el top con su energía única. Desde “I Kissed a Girl” en 2008 hasta “Teenage Dream” en 2010, la cantante ha sabido mantenerse vigente. Con cinco números uno de un solo álbum, se ganó el título de “Mujer del Año” por Billboard en 2012.

Perry ha trabajado con una diversidad de figuras de la música, incluyendo Daddy Yankee, Calvin Harris, Pharrell Williams, Timbaland, Migos, John Mayer y Juicy J, ampliando su influencia en distintos géneros musicales.

Elías Sánchez.