El cantante ecuatoriano Jandino llega al Festival Musical Calle Ocho este domingo, 9 de marzo del 2025, para poner a todos a gozar con su ritmo único.

El talentoso Jandino, directo desde Ecuador, subirá al escenario del Festival Musical Calle Ocho en Little Havana. ¿El plan? Hacer vibrar a más de un millón de asistentes con su energía y flow inconfundible, porque este evento, organizado por el Kiwanis Club, es la cita imperdible para celebrar la cultura hispana.

Este 2025, el Festival Calle Ocho, que lleva 47 años siendo el alma de Little Havana, se viste de gala con artistas como el puertorriqueño Jay Wheeler, nombrado Rey del Carnaval. En la intersección con la avenida 27 cantará el ecuatoriano, Jandino, que hace poco estuvo en la ceremonia del Premio Lo Nuestro, junto a Mike Bahía, Guaynaa, entre otros.

Jandino no es un novato en esto de prender fiestas. Y es que el artista comentó que durante su estadía en Miami, ya ha tenido presentaciones en eventos. “¡Recién tengo una semana y ya toqué dos veces! Estoy con un equipo maravilloso. Creo que ha llegado una etapa muy importante para mí”.

El evento, que arrancó en 1978, es famoso por sus 14 cuadras llenas de vida, siete escenarios y un ambiente donde el sabor latino se siente en cada rincón. Para Jandino, el joven que nació en Salinas, esta es una chance de oro para conectar con el público internacional y mostrar por qué Ecuador está sonando fuerte en la escena musical . “Se siente muy bonito que eventos tan grandes nos den esa chance, ¿no?”, comentó.

La trayectoria de Jandino que lo llevó a lo internacional

“Nunca ha sido fácil; mucha gente que no conoce mi carrera, piensa que yo vine de cuna de oro. ¡O sea! Yo me crié en Salinas, gracias a Dios nunca me faltó nada, pero oportunidades no habían. Agarré mis maletas y me fui para Argentina, fruto de mi trabajo por haber estado en programas de canto, y al final”, defiende Jandino ante su crecimiento profesional.

En octubre de 2024 alcanzó el primer lugar en las radios de Ecuador con el tema Qué suerte, en colaboración con el grupo colombiano Alkilados y Tuny D. Ese mismo mes abrió el concierto del grupo Aventura en Guayaquil. Y en diciembre lanzó el sencillo Te dije con Ñusta Picuasi.

Estos dos temas se los llevará al Festival, “obvio, mi primera colaboración internacional. Estuvimos como número uno en la radio. Y voy a tocar la última, la cumbia que ha puesto a bailar a la gente con la Ñusta“, dijo. Pero además, confirmó que cantará el tema que lo catapultó a la fama: ‘Casita de Playa’.

Ahora solo nos queda esperar este domingo para que Jandino nos deleite con su música en un evento internacional.

Kerlley Ponce