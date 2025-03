Compártelo con tus amigos:

La final de MasterChef Celebrity Ecuador 2 no solo destacó la victoria de Shany Nadán, sino también el comportamiento de Érika Vélez. Una caída de la manabita generó controversia en redes sociales.

La final de MasterChef Celebrity Ecuador 2 , celebrada este lunes, 24 de marzo, no solo fue histórica por la victoria de Shany Nadán, sino también por el comportamiento inusual de la presentadora Érika Vélez. Durante la transmisión en vivo, Vélez se mostró visiblemente alterada, lo que causó gran revuelo en las redes sociales, donde los internautas cuestionaron su estado.

La actitud eufórica de Érika Vélez fue uno de los momentos más comentados de la noche. La presentadora no solo gritó de forma excesiva, sino que también tropezó en varias ocasiones. Incluso se cayó, lo que dejó sorprendidos a los televidentes. Además, se observó que tenía dificultades para articular sus palabras de manera clara. Esto hizo que muchos se preguntaran si estaba bajo los efectos del alcohol.

A lo largo de la transmisión, la producción del programa tuvo que intervenir en varias ocasiones. En un momento, se escuchó la voz desde el equipo de producción preguntando: “¿Estás bien, Érika?”, lo que generó una ola de comentarios y memes en redes sociales. Usuarios en plataformas como X (antes Twitter) no tardaron en compartir clips y comentarios sarcásticos sobre el comportamiento de la presentadora.

El comportamiento de Vélez ha generado opiniones encontradas. Mientras que algunos espectadores tomaron la situación con humor, incluso diciendo que “la amaron más así”, otros criticaron su actitud y consideraron que su falta de profesionalismo afectó la imagen del programa.

Este incidente, sin duda, ha quedado registrado como uno de los momentos más recordados y comentados de la televisión ecuatoriana. La final de MasterChef Celebrity Ecuador 2 no solo será recordada por el triunfo de Shany Nadán, sino también por este inesperado giro protagonizado por Érika Vélez.

Lo que dijo Érika Vélez en redes sociales

Después del programa, la manabita se refirió al tema en redes sociales. Compartió varias historias en las que aclaró que no estaba ebria, que su caída se dio porque en el escenario había una alfombra y además ella llevaba puestos unos zapatos muy altos. También colgó una foto. “Ella sabe jajajaja”, escribió junto a una foto en la que aparece junto a una de sus mascotas.

“Todos sabemos”, escribió un seguidor. “A la final todos cometemos errores. Graves o no, pero lo hacemos. Usted se me equivocó hoy, pero ya pues, el pecho a las balas y aguante, Erika, que un error como el de hoy no borra todo lo que nos ha hecho disfrutar en la TV”, añadió otro de sus fans.