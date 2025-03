Compártelo con tus amigos:

Conny Garcés desnudó las tensiones que vivió en el programa de farándula de Ecuavisa y su deseo de regresar a la Tv con la propuesta adecuada.

Tras su sorpresiva salida del programa ‘Los Hackers del Espectáculo’ de Ecuavisa, la presentadora Conny Garcés rompió el silencio sobre su relación con los demás panelistas del popular espacio de farándula. Causando gran asombro, ella sostuvo que su trato con ellos era meramente profesional y que nunca llegó a entablar una relación de verdadera amistad.

La cruda verdad de Conny Garcés

Conny Garcés fue enfática al precisar que inició su trabajo en ‘Los Hackers del Espectáculo’ con los pies sobre la tierra y que, al principio, surgió una diferencia con la presentadora Aura Arce, la moderadora del espacio en aquel entonces.

“Hubo de todo. Al inicio no me llevaba de maravillas con todo el mundo. Mi miedo principal era no encajar. Una de mis características es que no me desdoblo para caer bien a alguien o al grupo. Surgieron diferencias, al principio con Aura Arce por situaciones del pasado, luego puedo decir que fuimos solo compañeras”, indicó Conny en una entrevista.

Asimismo, Conny Garcés confirmó que no pudo hacerse amiga de ninguno de los otros panelistas del programa , como Leonardo ‘Lazito’ Quezada, Lissette Cedeño, Dieter Hoffmann y Cinthya Coppiano (quien también trabajó en su momento en el programa farandulero). Sin embargo, destacó que tuvo una buena conexión con Dieter Hoffmann, a quien considera sincero.

“La amistad es otra cosa. Mis amigos son los que van a mi casa, los que conocen a mi madre y pertenecen a mi entorno. Con el que tuve química fue con Dieter Hoffmann, considero que era sincero. Nos sentábamos juntos. Me dejo llevar por las vibras. Fue del único que recibí un mensaje de apoyo antes de irme porque ya se estaba comentando que no iban a renovarme el contrato, además compartió una foto conmigo cuando me marché. El resto no lo hizo, sabrá Dios las razones, tampoco esperaba que me pongan un altar”, confesó Conny Garcés.

¿Y la televisión?

Conny Garcés no descarta regresar a los espacios de farándula, pero aseguró que la propuesta debe ser realmente buena. “Si me hacen una buena propuesta, lo consideraría. A veces toca pasar un poco por la tormenta”, finalizó la bella guayaquileña.

