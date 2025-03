Compártelo con tus amigos:

La estrella musical Anuel AA volvió a las redes sociales para desmentir los rumores de una supuesta hospitalización. El artista no se quedó callado y este martes 18 de marzo negó que estuvo internado en una casa de salud por una infección en una de sus piernas.

El puertorriqueño, conocido por temazos como “La Jeepeta”, decidió ponerle fin a las especulaciones que corrían como pólvora. En un vídeo subido a sus historias de Instagram, Anuel AA apareció con su flow intacto, aunque con un detalle que no pasó desapercibido: una cojera leve. Allí pronunció: “¿Qué hospital? El día que me maten no lo crean hasta que vean el cuerpo tirado ahí”, soltó entre risas, fiel a su estilo sin filtro.

Los falsos rumores de la hospitalización de Anuel AA empezaron a tomar fuerza el lunes 17 de marzo, cuando Fernán Vélez, presentador del programa ‘Lo sé todo‘, lanzó la bomba. Según él, Anuel llevaba días en un hospital de Miami por una infección tras hacerse un tatuaje en la pierna. “Algo salió mal, algo se complicó y tuvo que ser llevado de emergencia”, dijo Vélez . La noticia voló por redes , y los fans entraron en modo pánico.

Pero Anuel no dejó que el chisme se cocinara más. Con su vídeo, dejó claro que está en pie.

No es la primera vez que la salud de Anuel AA da de qué hablar. En octubre del 2024, el cantante canceló shows en Montevideo y Buenos Aires. Primero, por síntomas cardíacos que lo mandaron directo al médico, y luego por un golpe en la rodilla que lo dejó fuera de combate, según su equipo de Real Hasta la Muerte. Los fans aún recuerdan esas fechas con preocupación, pero también con alivio.

