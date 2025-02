Compártelo con tus amigos:

La cantante colombiana Shakira ha sido hospitalizada de urgencia debido a una afección abdominal, según informó la artista a través de sus redes sociales el 16 de febrero de 2025.

La noticia dejó a sus millones de seguidores preocupados, ya que la estrella del pop detalló que sigue internada mientras sus médicos continúan evaluando su estado de salud. “Estoy muy triste por no poder estar en el escenario hoy. He buscado encontrarme con mis fanáticos de Perú”, expresó Shakira en un emotivo mensaje. En el mismo también lamentaba no poder cumplir con su compromiso en el país sudamericano.

La cantante añadió que los médicos le han informado que “no está en condiciones de realizar eventos” hasta que su salud mejore.

Aunque su equipo de trabajo y los organizadores de su gira ya están gestionando la reprogramación del concierto en Perú, Shakira se mostró optimista. Confió en que el 17 de febrero podría recibir el alta médica. De ser así, la estrella planea regresar a los escenarios muy pronto, agradeciendo la comprensión de sus seguidores en este difícil momento.

El comunicado compartido por Shakira en su cuenta de Instagram.

¿Qué pasará con los próximos conciertos de Shakira?

El aplazamiento del concierto en Perú no es el único cambio que ha generado la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’. El espectáculo programado para el 23 de febrero en Medellín también ha sufrido una modificación de fecha. Según el equipo de Shakira, el evento se va a trasladar al 24 de febrero debido a “temas relacionados con la logística y la producción”. Las entradas originales para el 23 de febrero siguen válidas para la nueva fecha, sin necesidad de hacer ningún cambio, aseguró el comunicado.

A pesar de este contratiempo en su gira, los fanáticos siguen esperando ansiosos su regreso a los escenarios. Shakira, quien se ha mantenido en el centro de atención por su impresionante trayectoria y su reciente regreso a los escenarios con su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, está lista para retomar su tour tan pronto como su salud se lo permita.

A los seguidores de Shakira, tanto en América Latina como en otras partes del mundo, les queda la esperanza de que la “Reina del Pop Latino” se recupere rápidamente. Así podrá seguir deleitándolos con su energía y talento únicos.

Kerlley Ponce