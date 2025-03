Compártelo con tus amigos:

La 97ª edición de los premios Oscar, celebrada en Los Ángeles, consagró a Anora como la gran triunfadora con cinco galardones. Una gala marcada por el talento y la diversidad cinematográfica.

Los premios Oscar 2025, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, reconocieron a Anora como Mejor Película. Además, premiaron a sus creadores el domingo 2 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos. Allí se destacó la excelencia del cine independiente en una ceremonia que reunió a las figuras más prominentes de la industria.

La gala, transmitida en vivo por ABC, fue conducida por el comediante Conan O’Brien, quien debutó como anfitrión con un estilo fresco y humorístico. Este año, los galardones destacaron el impacto de producciones independientes, con Anora, dirigida por Sean Baker, liderando la lista de ganadores al obtener cinco estatuillas, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz.

La película Anora, una producción de Neon que narra la vida tumultuosa de una trabajadora sexual de Brooklyn, se alzó como la protagonista de la noche. Sean Baker, su director, guionista y editor, hizo historia al igualar el récord de Walt Disney al ganar cinco premios Oscars en una sola edición. Se alzó con Mejor Director, Mejor Guion Original, Mejor Edición, Mejor Montaje y, junto a su equipo, Mejor Película.

El evento también reflejó un contexto especial para Los Ángeles, tras los incendios forestales que azotaron la ciudad en enero, lo que llevó a posponer dos veces las nominaciones. La Academia rindió homenaje a los bomberos que combatieron la tragedia, un gesto que marcó un tono emotivo en la ceremonia.

Grandes actuaciones reconocidas en los Premios Oscar

En las categorías de actuación , Adrien Brody se destacó al ganar su segundo Oscar a Mejor Actor por su papel como el arquitecto László Tóth en The Brutalist. Con este triunfo, Brody consolidó su legado tras su victoria en 2002 por The Pianist. En la categoría de Mejor Actor de Reparto, Kieran Culkin se llevó el galardón por A Real Pain. Culkin, en un discurso que incluyó un comentario subido de tono censurado por la transmisión, celebró su primera victoria en los Oscars.

Por su parte, Mikey Madison, quien interpreta el papel principal, se llevó el premio a Mejor Actriz, superando a competidoras como Demi Moore (The Substance). En su discurso agradeció a la comunidad de trabajadoras sexuales que inspiró su interpretación.

Mientras que Zoe Saldaña obtuvo el premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su actuación en Emilia Pérez, un musical que también destacó en otras categorías técnicas. La gala reconoció así el talento diverso de intérpretes que brillaron en producciones tanto comerciales como independientes, subrayando la variedad de historias premiadas en 2025.

Más allá de las categorías principales, The Brutalist se llevó tres premios, incluyendo Mejor Cinematografía, consolidándose como otra de las favoritas de la noche. Dune: Part Two y Wicked, por su parte, también obtuvieron reconocimientos en apartados técnicos, con dos estatuillas cada una. Emilia Pérez, pese a la controversia previa por comentarios en redes sociales de su estrella Karla Sofía Gascón, logró imponerse en Mejor Canción Original y Mejor Actriz de Reparto.

Éxitos técnicos y cinematográficos

Entre los momentos destacados de los premios Oscar, el documental No Other Land, dirigido por un equipo israelí-palestino, ganó como Mejor Documental. Asimismo, I’m Still Here, un drama ambientado en la dictadura militar de Brasil, fue premiado como Mejor Película Internacional.

La ceremonia, que comenzó a las 19h00, tuvo una duración extensa pero permitió a los ganadores ofrecer discursos emotivos y personales. Conan O’Brien, con su característico humor, bromeó sobre la tendencia de los Oscars a extenderse y mantuvo un tono ligero que contrastó con el ambiente serio de algunos mensajes.

Kerlley Ponce