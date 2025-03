Compártelo con tus amigos:

La periodista ecuatoriana Hellen Quiñónez fue retenida por más de dos horas en el aeropuerto de Houston al transportar un paquete con polvos sospechosos.

La comunicadora televisiva ecuatoriana Hellen Quiñónez fue retenida durante más de dos horas en el aeropuerto de Houston, en Estados Unidos, al llevar un paquete con polvos sospechosos. El incidente ocurrió tras regresar de un viaje personal a Ecuador, cuando las autoridades aeroportuarias realizaron pruebas para confirmar el contenido, que finalmente resultó ser condimentos.

Hellen Quiñónez y su Retención e interrogatorio exhaustivo

Hellen Quiñónez, quien actualmente trabaja en Univision 45 Houston, relató el incómodo episodio que vivió al regresar a Estados Unidos. Según su testimonio, un amigo le pidió llevar un paquete desde Ecuador sin especificar el contenido, el cual guardó en su maleta sin revisarlo.

Al pasar por el control de seguridad, los agentes detectaron aproximadamente tres libras de polvo, lo que activó un protocolo de revisión exhaustiva a Hellen Quiñónez. Le hicieron un millón de pruebas a esos polvos, me entrevistaron y cuestionaron intensamente, narró la periodista. Durante más de dos horas, las autoridades analizaron el contenido hasta confirmar que se trataba de condimentos.

Lección aprendida y reflexión personal de Helen Quiñónez

Tras el incidente, Quiñónez manifestó su alivio, aunque reconoció el error de no haber revisado el paquete antes de viajar. “Pensé lo peor, cometí un error, no sé por qué no revisé lo que llevaba, pero gracias a Dios todo se solucionó“, declaró.

La periodista también se refirió con humor al hecho, comparándolo con situaciones del programa televisivo “Me vi en Alerta Aeropuerto“. “Aprendí la lección, no puedo estar trayendo (A Estados Unidos) cosas de nadie y si las traigo tengo que revisar muy bien qué es“, enfatizó.

Trayectoria profesional destacada de Helen Quiñónez

Helen Quiñónez, periodista ecuatoriana, en Univisión, Huston.

Hellen Quiñónez es una reconocida periodista ecuatoriana, nacida en Esmeraldas, con una sólida trayectoria en medios de comunicación. Antes de integrarse a Univision 45 Houston, trabajó por varios años en el canal televisivo ecuatoriano Teleamazonas, donde Hellen Quiñónez se ganó el respeto y reconocimiento del público por su profesionalismo.