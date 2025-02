Compártelo con tus amigos:

Los herederos de Paquita la del Barrio serían sus tres hijos: Miguel Gerardo Viveros, Javier Gerardo Viveros y Martha Elena Martínez Viveros, quienes han mantenido un perfil alejado de los medios de comunicación.

La mañana del lunes 17 de febrero se confirmó el fallecimiento de la icónica cantante mexicana Paquita la del Barrio, cuyo nombre real era Francisca Viveros Barradas. La artista, que nació en el estado de Veracruz y contaba con más de cinco décadas de trayectoria, deja un legado imborrable en la música ranchera y popular.

Reconocida por interpretar temas como “Tres veces te engañé”, “Rata de dos patas” y “Cheque en blanco”, Paquita la del Barrio se caracterizó por su estilo único y su personalidad sarcástica y directa. A lo largo de su carrera, conquistó a millones de seguidores con su crítica mordaz hacia el machismo y sus canciones cargadas de empoderamiento femenino.

Paquita la del Barrio falleció de un infarto

La noticia de su muerte fue confirmada a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, en el que su familia expresó su dolor por la pérdida y pidió privacidad en este momento difícil. “Con profundo dolor y tristeza, confirmamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Paquita la del Barrio, en su hogar en Veracruz, siendo una artista única e irrepetible”, se lee en el mensaje.

Según informó su sobrino Paquito Torres en el programa Hoy de Televisa, la cantante sufrió un infarto fulminante mientras dormía.

Lo que dijo sobre su herencia

En vida, Paquita la del Barrio se mostró reservada en cuanto a la distribución de su fortuna. Durante una rueda de prensa en 2023, cuando se le preguntó sobre su testamento, la cantante aseguró que no dejaría nada a sus hijos, afirmando en tono de broma: “No lo he hecho, porque no quiero simplemente. Si tuviera dinero, sí me lo gastaría en vida, no les daría nada… yo no tengo dinero”. No obstante, en las imágenes de la entrevista se observa que poco después susurró: “No es cierto”, dejando entrever que era un comentario jocoso.

¿Ha cuanto llega la fortuna de Paquita la del Barrio?

Contrario a sus declaraciones, diversos medios mexicanos han estimado que la fortuna de Paquita la del Barrio podría ascender a más de 10 millones de dólares. Este patrimonio provendría de sus conciertos, ventas de discos y derechos de sus icónicas canciones.

La familia y el equipo de la cantante han pedido a los medios de comunicación y al público que respeten su privacidad en este momento de duelo, para que puedan vivir su pérdida en paz.

Paquita la del Barrio luchó contra varias complicaciones de salud en los últimos años, incluyendo problemas pulmonares y ciática, lo que afectó su movilidad y la llevó a cancelar compromisos laborales.