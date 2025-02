Compártelo con tus amigos:

La cantante era uno de los participantes más destacados de MasterChef Celebrity Ecuador, pero una carne de hamburguesa le jugó una mala jugada.

Naíza se convirtió ayer, miércoles 12 de febrero, en la 13° eliminada del reality MasterChef Celebrity Ecuador, para sorpresa de sus compañeros y los televidentes.

La cantante guayaquileña, que durante la competencia destacó por gran capacidad para la cocina, quedó fuera de la competencia tras presentar una hamburguesa con la carne muy seca durante el reto de eliminación.

Cabe destacar que ella, el influencer El Champ y la comunicadora Karol Noboa tuvieron solo 45 minutos para coninar, mientras que sus otros compañeros tuvieron 60. Esto como una decisión estratégica de Natalia Regge, quien tenía el pin de humanidad.

Naíza está asimilando su salida de MasterChef Ecuador

Tras conocer que quedaba fuera del espacio televisivo, Naíza no pudo evitar el llanto. Además dijo que no podía asimilar el momento.

Luego, a través de Twitter, envió un conmovedor mensaje de despedida. “MasterChef Celebrity EC llegó a mi vida en el momento en que más lo necesitaba, y hoy me despido con el corazón lleno”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Más allá de cualquier trofeo, mi mayor premio fue conocer a personas increíbles y descubrir que amo cocinar. No cambio lo vivido por nada: me llevo cada risa, cada plato (perfecto o desastre) y cada enseñanza, tanto de los momentos buenos como de los difíciles. Este programa me desafió, me hizo crecer y, aunque hubieron días de cansancio, cada instante valió la pena”.

La artista detalló que la gastronomía seguirá siendo parte de su vida. “Seguiré cocinando, creando y transformando cada experiencia en música”, finalizó.

G.Y.