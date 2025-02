Compártelo con tus amigos:

La enfermedad de Hashimoto es poco conocida. Dos famosas ecuatorianas crean conciencia sobre este padecimiento.

Vanessa Passailaigue, reconocida comunicadora y presentadora de televisión, y Mara Topic , actual Miss Universo Ecuador, han compartido sus experiencias con la enfermedad de Hashimoto. Esto con el objetivo de generar conciencia sobre esta afección autoinmune.

Vanessa Passailaigue decidió hablar abiertamente del tema, a través de sus redes sociales.

En su publicación, la guapa pelinegra respondió a las preguntas de muchos de sus seguidores, especialmente aquellos que también enfrentan la misma enfermedad.

“Los síntomas pueden variar, pero en mi caso ha sido un proceso difícil. Aumento de peso, cansancio extremo, insomnio, caída del cabello, dolores musculares… y, lo que más me afecta, la ‘neblina mental’, que me dificulta concentrarme”, confesó Vanessa.

Resiliencia ante la enfermedad de Hashimoto

Por su parte Mara Topic, quien entró al top 30 en el Miss Universo 2024, ha sido un ejemplo de superación y resiliencia.

En una reciente entrevista, la joven guayaquileña reveló que fue diagnosticada con la misma enfermedad autoinmune, lo que supuso un desafío tanto físico como emocional.

“Imagínate tener una enfermedad que te dice que no vas a tener energía, que se te cae el pelo”, explicó Mara, recordando los primeros síntomas que la llevaron a buscar atención médica.

“Este año he cambiado mucho mi dieta, he adaptado mi estilo de vida para mejorar mi salud y sentirme mejor. Me siento empoderada”, expresó la beldad ecuatoriana.

Durante su paso por el Miss Universo 2024, Mara se mostró muy abierta sobre el tema de uso de pelucas, al punto de denominarse ‘Miss Pelucas’. Así dio a conocer su padecimiento con la mejor de las actitudes.

De hecho, eso la hizo merecedora de cientos de mensajes de apoyo de sus seguidores, así como de expertos en certámenes de belleza.