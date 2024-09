Compártelo con tus amigos:

Mara Topic Verduga, actual Miss Universo Ecuador 2024, ha abierto su corazón para compartir aspectos muy personales de su vida.

Lo hizo durante una conversación con la presentadora Mariela Viteri.

La modelo guayaquileña, que representará al país en la próxima edición del Miss Universo , inició contando lo que ha sido de su vida amorosa, hasta el momento.

Así, con su alegre carisma, Mara Topic, sorprendió al revelar que, a diferencia de lo que algunos podrían pensar, no ha tenido muchos romances.

“Soy muy chapada a la antigua. Me encanta que sean cristianos y que tengan a Dios por delante. No me importa el físico; si vieras a mis ex”, comentó entre risas.

Además, Mara destacó que lo que realmente le atrae de un hombre es su esencia y sus ambiciones.

“Me encanta la esencia de la persona, que tenga un objetivo en la vida”, añadió, alegando la importancia de los valores en su elección de pareja.

Mara Topic y su lado más espiritual

Topic también compartió su lado más espiritual, confesando que desde niña ha tenido el don de conectar con las personas. Para ella, Dios es su fortaleza.

“Desde pequeña me ha encantado conectar con las personas; eso es lo que nos hace humanos. Tener a Dios en mi corazón es como ganar la mejor lotería, porque alivia el estrés diario y me recuerda que todo está en su voluntad”, expresó la Miss Universo Ecuador.

Con una mirada hacia el futuro, la ecuatoriana se comprometió a dar lo mejor de sí en el certamen Miss Universo 2024, que se celebrará en noviembre desde México.

“Daré todo de mí para ser la mejor representante. Que todo sea bajo la voluntad de Dios”, concluyó.

Con esta frase, Mara Topic muestra su determinación y espiritualidad mientras se alista para este importante evento internacional.