Liam Payne, cantante y ex integrante de la banda One Direction, murió tras caer del balcón del hotel, en Palermo, Argentina.

Empleados del hotel y vecinos de la zona alertaron sobre el hecho a la policía, que llegó y confirmó el deceso de Liam Payne.

“Tras confirmarse el fallecimiento nos enteramos que era un cantante famoso. Lamentablemente presentaba lesiones graves producto de su caída” anunciaron las autoridades.

“Si es caída libre y no hay prácticamente nada que lo atenúe, es una caída mortal”, se informó.

Los paramédicos tardaron apenas siete minutos en llegar al lugar del hecho, pero no pudieron hacer nada por salvarlo.

Liam Payne, de 31 años, estaba en Argentina de vacaciones y se había hospedado en un hotel de Palermo.

Tras separarse de la banda británica grabó un disco y se encontraba en producción del segundo.

Lyam Payne iba al concierto de un amigo

Otro ex One Direction, Niall Horan, se iba a presentar este miércoles en el Movistar Arena y Payne iba a asistir a ver a su ex compañero.

Hoy, varios fans de la banda británica se acercaron a sacarse fotos y grabar videos con su artista favorito.

Por motivos que se investigan, empleados del hotel alertaron al 911 ante una “conducta enfurecida” de Payne.

Minutos más tarde, presenciaron cómo se caía del balcón de su habitación, en el tercer piso, hacia un patio interno.

En uno de los últimos videos que grabó Liam Payne se lo puede ver saludando a las fans argentinas, firmando autógrafos y conversando con ellos en la puerta del hotel.