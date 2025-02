Compártelo con tus amigos:

La inesperada muerte del actor Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, ha conmocionado al mundo del cine.

Gene Hackman, el célebre actor estadounidense ganador de dos premios Oscar , y su esposa, Betsy Arakawa, murieron en su casa. El hallazgo de los dos cuerpos se dio la noche del miércoles 26 de enero del 2025, en Santa Fe, Nuevo México.

A los 95 años, Hackman dejó un legado imborrable en el cine, con papeles inolvidables como Popeye Doyle y Lex Luthor. Según el sheriff del condado, no hay indicios de criminalidad en el caso, pero la investigación sigue en curso.

El sheriff Adán Mendoza, de Santa Fe, confirmó que los esposos estaban sin vida en su residencia ubicada en Sunset Trail. En su comunicado, Mendoza detalló que no se observan signos de violencia y que no se trataría de un crimen. No obstante, la causa de la muerte aún está bajo investigación.

En la misma vivienda, también se encontró muerto el perro de la pareja. Aunque el sheriff insistió en que no hay indicios de delito, las autoridades continúan con las investigaciones.

Hackman, quien alcanzó la fama internacional por sus papeles en clásicos como “The French Connection” (1971) y “Unforgiven” (1992), ganó dos premios Oscar. La interpretación de Jimmy “Popeye” Doyle en el thriller de William Friedkin le permitió obtener reconocimiento mundial.

Su actuación como Little Bill Daggett en el western de Clint Eastwood le valió otro Oscar como mejor actor de reparto.

En su carrera, Hackman actuó al lado de grandes nombres de Hollywood como Al Pacino, Warren Beatty y Gene Wilder. Su interpretación de Lex Luthor en las películas de Superman en los años 70 y 80 sigue siendo un referente para los fanáticos del cine de superhéroes.

A pesar de su éxito, Hackman decidió alejarse de los focos en los últimos años de su vida. En 2008, el actor confesó en una entrevista con Reuters que no volvería a actuar, enfocándose en su pasión por la escritura.

El actor Gene Hackman se había retirado hace algunos años

Junto a su esposa Betsy, quien compartía su vida desde hacía décadas, el actor llevaba una vida tranquila en Santa Fe, lejos del bullicio de Hollywood.

El actor, que en su juventud se alistó en el Cuerpo de Marines de EE. UU. y sirvió en Hawái y China, decidió dedicarse al cine tras estudiar en la Universidad de Illinois. Tras un exitoso matrimonio de 30 años con Faye Maltese, Hackman encontró una nueva pareja en Betsy, con quien compartió sus últimos años.

La última vez que el público vio a la pareja juntos fue en los Globos de Oro de 2003, donde Hackman recibió el premio Cecil B. deMille.

Esta noticia ha dejado al mundo del cine en shock, especialmente a los fanáticos que crecieron admirando a Gene Hackman en sus inolvidables papeles. Mientras las autoridades continúan investigando, Hollywood lamenta la partida de uno de sus grandes íconos.

JHM