La atleta y presentadora María Teresa “La Flaca” Guerrero desnudó su lucha contra un trastorno.

En el capítulo 8, de la segunda temporada del reality MasterChef Celebrity Ecuador, la famosa ecuatoriana se mostró estresada y distraída, lo que la llevó a hacer una gran confesión.

Frente al juez Jorge Rausch, ‘La Flaca’ Guerrero reconoció que padece “déficit de atención”, un desafío que la reta día a día .

“Se supone que hasta debería tomar una pastilla, pero no me gustan los químicos. Entonces soy súper rápida al hablar”, reveló la guayaquileña.

Fue así que la confesión de ‘La Flaca” captó la atención de los demás concursantes de la competencia de cocina, pero hubo más revelaciones.

Luego, en su cuenta de la red social X (antes Twitter), la talento de pantalla describió que la situación que enfrenta es más profunda .

“Vivir con problemas de atención no es fácil, pero es parte de mi realidad y un desafío que me reta cada día”, expresó en la plataforma.

“En las cocinas (de MasterChef Celebrity Ecuador), donde la concentración y la precisión son clave, tengo que esforzarme el doble para no perderme en el camino”, añadió.

“A veces es difícil, pero también es una oportunidad para crecer bajo presión, y eso me encanta. Prometo dar lo mejor de mí. Espero no decepcionar a nadie, pero más importante aún, no decepcionarme a mí misma”, finalizó “La Flaca” Guerrero.