María Teresa “La Flaca” Guerrero sorprendió a todos al confesar en MasterChef Celebrity Ecuador 2 que intentó quedar embarazada sin éxito. Un momento lleno de emoción.

En el reciente capítulo de MasterChef Celebrity Ecuador 2, transmitido el 18 de febrero, la querida María Teresa “La Flaca” Guerrero hizo una revelación que dejó al público sin palabras. La expresentadora, deportista y empresaria, confesó que había intentado ser madre, pero que no lo había logrado, lo que sorprendió a sus seguidores y generó una ola de apoyo en redes sociales.

Confesión sincera en MasterChef

Mientras los concursantes enfrentaban el reto de preparar platos para mujeres embarazadas, “La Flaca” compartió una emotiva confesión al presentar su plato. “Primero las felicito por estar embarazadas, ¡qué belleza! Ténganlo por mí. Yo nunca he podido quedar embarazada y lo he intentado “, dijo Guerrero. Con 47 años, su sinceridad impactó a los televidentes, quienes no esperaban esta revelación tan personal.

El momento se tornó aún más emotivo cuando la competidora resaltó lo valientes que son las mujeres que llevan una vida en su vientre. Guerrero, conocida por su postura de no ser madre, mostró una faceta más vulnerable, haciendo eco de una parte menos conocida de su vida.

A pesar de la seriedad del tema, Guerrero siguió adelante con su tarea en el programa y presentó un ají de gallina decorado con nueces, huevo duro y puré de espinacas. Como siempre, con la dedicación y el profesionalismo que la caracteriza. La competencia y la cocina no la frenaron en compartir su historia de una manera tan genuina.

Reacción en redes sociales tras lo que dijo “La Flaca”

Tras la emisión de este capítulo, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo hacia “La Flaca”. Muchos usuarios destacaron su valentía por compartir una experiencia tan íntima en un programa de gran audiencia. Incluso, tras la difusión de un extracto de lo que expuso la competidora de MasterChef Celebrity Ecuador, “La Flaca” reaccionó. “Si pero hace años, después de arrepentí por que realmente no quiero ser mamá y no seguí intentando”, escribió Guerrero desde su cuenta de la red social Instagram.