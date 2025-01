Compártelo con tus amigos:

Killadamente, una reconocida influencer dominicana, murió y aquello ha impactado en las redes sociales de América Latina.

Por años,vivió en New York, donde luchó contra el bullying que sufría por padecer sobrepeso.

Su nombre real era Carol Acosta y se hacía llamar Killadamente porque, en República Dominicana, se llama ´killa´ a una persona molesta.

Killadamente murió a los 27 años de edad y la noticia sobre su deceso la confirmaron sus propios familiares. Ella murió en su casa.

Su entrada en las redes sociales ocurrió en 2015, cuando abrió una cuenta en Instagram para desahogarse por las groserías que le decían en la escuela.

“(La cuenta) se empezó a hacer viral y me escribían chicas para contarme sus historias, entonces seguí subiendo contenido a las redes. Eso, además de las personas que me apoyan, me ayudó a enfrentar los problemas”, contó en una entrevista.

El bullying provocó que Killadamente se intentara suicidar tres veces.

Killadamente intentó suicidarse tres veces

Los miles de mensajes de mujeres y varones que pasaron por situaciones similares la impulsaron a seguir adelante y decidió reenfocarse en ayudar a las víctimas de acoso.

Killadamente tuvo dos hermanas mayores y un hermano menor.

A los 12 años, ella dejó República Dominicana para vivir en Nueva York con su abuela, su tía y sus primos.

Su hermana Kathyan confirmó este sábado 4 de enero del 2025 la muerte de Killadamente, quien comenzó a experimentar dificultades para respirar mientras comía.

“Se empezó a ahogar y se quedó sin aire”, dijo Kathyan, al describir lo que parece un paro cardiorrespiratorio.

Se esperan los resultados de la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte de la reconocida influencer Killadamente.