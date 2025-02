Compártelo con tus amigos:

Jombriel, cantante ecuatoriano, responde a los comentarios emitidos por el streamer colombiano Westcol tras comentar sobre el remix de su tema musical “Parte & choque” junto a Ryan Castro.

Todo comenzó cuando Westcol opinó sobre la canción y expuso que prefería la versión de “Parte & choke” con Ryan Castro. Pero eso no fue todo, el streamer enfatizó que solo le gusta de la música la parte que canta su compatriota.

Estas declaraciones enfurecieron al artista ecuatoriano quien sostuvo que su tema ya se escuchaba a nivel mundial antes del remix. Además, expuso que nadie va a faltarle el respeto. Aseguró que le debe mucho, pero a su audiencia y que “a nosotros los ecuatorianos nadie nos basurea“.

En un video que se difundió en redes sociales se evidencia a Jombriel dirigiéndose al público de una manera eufórica. Él dice que cuenta con su público para hacerle frente al streamer Westcol. Por su parte, el creador de contenido rompió el silencio tras las últimas declaraciones del esmeraldeño.

Westcol dijo que él solo dio una opinión como cualquier persona y que dijo la verdad, pues a él no le gustaba “Parte & choke” antes del remix con Ryan Castro. Aseguró también que él no va a dirigirse con insultos a Jombriel y que no le va a faltar el respeto a nadie.

El streamer cuestionó la reacción del cantante ecuatoriano y explica que “Ecuador” está pegando en la música y que por artistas que actúan mal se puede estanca. Asimismo, dijo que aunque su manager le sugirió colaborar con Jombriel él dijo que no. Cinthya Chanatasig Solórzano.