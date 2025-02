Compártelo con tus amigos:

Los actores Gabriel Soto e Irina Baeva vivieron un romance de siete años. Sin embargo, ahora ni siquiera se consideran amigos.

El actor mexicano Gabriel Soto descartó mantener una amistad con la intérprete rusa Irina Baeva, de quien se separó a inicios de 2024 en medio de diversos rumores.

En declaraciones a los medios en una locación de su nueva telenovela ‘Monteverde’, Soto indicó que su vínculo con Baeva es cosa del pasado. “Ya hablé lo que tenía que hablar. Dije lo que tenía que decir. Creo que ya no tiene caso seguir ahondando en eso”, advirtió y añadió “nada [no hay amistad]. No, no, no”.

Gabriel Soto no quiere hablar de Irina Baeva

El famoso reiteró que no pretende volver a hablar de nada relacionado con Baeva, ya que no tienen ningún tipo de contacto. “Lo dicho, dicho está. De terceras personas ya no voy a hablar. Ya todo está cerrado, no el capítulo, el libro ya está cerrado”, expresó.

El famoso actor de telenovela añadió que pasó un duro momento en su vida, sin especificar si se dio por su ruptura con Baeva, pero que actualmente se siente muy bien.

“He tomado terapia psicológica, esotéricas, espirituales, holísticas, retiros. He estado haciendo un trabajo muy completo. “[Me encuentro] mejor que nunca. Creo que toda depresión, toda caída, toda problemática, toda ruptura, todo caos siempre te ayuda a reestructurarte, a reinventarse, a reconectarte y a salir adelante. Cuando estás allá abajo en el hoyo no hay otro camino más que arriba”, finalizó.

Un largo romance sin final feliz

Gabriel Soto, de 49 años, e Irina Baeva, de 32, mantuvieron una relación durante siete años y en 2020 se comprometieron en matrimonio.

La boda se dio en marzo de 2024, pocos meses antes de su separación definitiva. Se trató de una ceremonia “espiritual e íntima”, según dijo ella. Mientras que Soto tardó en reconocer que sí había existido el enlace.

Tras confirmarse su separación en julio de 2024, la modelo y actriz rusa indicó: “La relación como pareja terminó, pero eso no quiere decir que no tengamos, después de básicamente siete años de relación, todavía pendientes o cosas que tenemos que arreglar en común que podemos ir cerrando con amabilidad”.