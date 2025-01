Compártelo con tus amigos:

La cantante, chica reality y modelo rumana Oana Chelaru está sorprendida por su vinculación sentimental con el jugador ecuatoriano Brayan de la Torre.

La bella artista ha captado la atención de la farándula ecuatoriana , luego de que medios difundieran que mantiene un romance con el futbolista guayaquileño, que anteriormente estuvo en una relación con la actriz Mafer Pérez.

Estos comentarios han puesto a Oana Chelaru en el ojo del huracán, especialmente después de que la periodista y presentadora Silvana ‘La Veneno’ Torres la cuestionara sobre la supuesta relación con Brayan de la Torre, en el programa ‘La Universidad de la Farándula’.

Oana Chelaru conoce a Brayan de la Torre desde hace 12 años

Según ‘La Veneno’, fuentes cercanas a ella aseguran que Oana celebró el cumpleaños de Brayan de la Torre en su casa, ubicada en el sur de Guayaquil. Además, dijo que durante la celebración se habrían observado actitudes de coqueteo entre ambos.

Sin embargo, Oana Chelaru desmintió firmemente estos rumores, expresando su sorpresa por la vinculación amorosa con el exfutbolista.“Yo a Brayan de la Torre lo conozco hace 12 años, no ha pasado nada. De hecho, yo sabía que, de ir al cumpleaños, me iban a involucrar. Trabajo con su primo en música, y solo fue un evento casual. No ha pasado nada entre nosotros”, declaró la exparticipante de los realities ‘Combate’ y ‘Soy el mejor’.

Oana también aseguró que estos rumores con el ex de Mafer Pérez se debe a su bajo perfil, ya que no sale mucho. “Soy una persona que no salgo mucho, no me dejo ver mucho, y quizá al verme salir con él, por eso nos relacionaron. Pero descarto que haya algo entre nosotros”, agregó. Las declaraciones de la artista buscan poner fin a las especulaciones sobre cualquier tipo de romance con Brayan.

La artista está soltera

En enero del 2024, Oana Chelaru terminó su relación con el peleador mexicano de la UFC Yair ‘La Pantera’ Rodríguez, con quien mantuvo un romance de un año.

Desde aquel entonces, la talento de pantalla ha estado sola y enfocada en su carrera artística.“Considero que fue una etapa maravillosa de mi vida, en la que tuve que aprender una gran lección. Me quedo con lo positivo. Ahora estoy en una etapa maravillosa, estoy sanada, estoy bien y no tengo nada malo que decir. Soy un amor y quiero transmitir amor”, confesó la sensual Oana sobre su ruptura con ‘La Pantera’. Elías Sánchez.