La presentadora Silvana ‘La Veneno’ Torres ha manifestado su anhelo de que los programas de farándula no se refieran a ella.

Y es que mientras muchos sueñan con protagonizar titulares, ‘La Veneno’ está cansada de que se inventen chismes sobre su vida , que le busquen fotos del pasado o cualquier situación para generar contenido con el fin de destruirla. Así lo sostuvo en su programa online, ‘La Universidad de la Farándula’.

En un candente comentario, ella suplicó que los programas de prensa rosa la veten y la pongan en una “caja del olvido”.

“A mí me encantaría que me vetaran, me encantaría que me pusieran en una cajita del olvido; yo sería feliz con que ningún programa hablara de mí. Pero créanlo, me da pereza. Me mandan fotos, imágenes, vídeos, diciendo que están hablando de mí; después mandan al reportero a buscar reacciones de lo que yo dije, de lo que hablé. Significa que uno genera contenido, que uno es importante. A mí me encantaría que me vetaran, nunca más me mencionen, en serio”, declaró ‘La Veneno’ Torres.

‘La Veneno’ Torres recibe críticas

Pero los comentarios de ‘La Veneno’ Torres no han sido del agrado de muchos en redes sociales, cosechando críticas. Incluso, un panelista de farándula no dudó en criticar su ego. “El elefante no anda divulgando lo grande que es, solo camina. Por eso no hay que decir cada cinco minutos que uno es el mejor en lo que hace, que sin mí no hay contenido… etcétera, etcétera, etcétera”, comentó el también comediante Nacho Cheddar en el vídeo de la petición de Silvana Torres.

Su polémica más reciente

Hay que recordar que en días pasados, el reportero Leonardo ‘Lazito’ Quezada también se refirió a ‘La Veneno’ luego de que ella cuestionara el trabajo que realizan los presentadores del programa ‘Los Hackers del Espectáculo’, de Ecuavisa, donde él labora.

“Es importante también responder. Yo no tengo complejos; a mí no me quita absolutamente nada. Mi comentario, que voy a hacer en este momento, va directo a la vena para la señora Silvana Torres, que una vez más se cree la madre Teresa de Calcuta reencarnada en presentadora y reportera, aunque creo que ya no hace reportajes. ¿Con qué calidad moral te atreves a cuestionar el trabajo que hace este programa y este espacio? ¿Hasta cuándo continúas hablando desde el resentimiento y desde el odio?”, expresó ‘Lazito’ muy molesto en aquel entonces.