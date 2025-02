Compártelo con tus amigos:

Jasú Montero decidió romper el silencio respecto a los rumores sobre un supuesto embarazo que circula en redes sociales.

La popular cantante y presentadora, que es madre de una niña llamada Leonela, descartó su dulce espera y dejó claro que no está esperando un bebé. Además, explicó las razones por las cuales no planea tener más hijos en el futuro.

Jasú, de 44 años, y conductora de la revista matinal ‘De casa en casa’ (TC), fue contundente al afirmar que no considera la idea de agrandar su familia. “Todavía menstruo, pero no, sería la abuela de mi hijo o de mi hija, ya es descartado”, comentó entre risas.

Asimismo, reflexionó sobre cómo su edad influye en esta decisión: “Sería una irresponsabilidad mía a los 44 años tener un hijo. Es que no”, enfatizó Jasú Montero.

Jasú Montero está soltera, pero no descarta encontrar su príncipe azul

Por otro lado, Jasú Montero, quien ganó fama nacional al integrar el grupo musical femenino Candela y Son, confirmó que está soltera desde hace varios años y habló de los requisitos que debe cumplir el hombre que quiera conquistarla.

“Si viene un hombre a mí, debe ser alguien de bien, que me ame, que sea su prioridad, que sea bueno y lindo de corazón. Y físicamente, me ha de gustar. Un hombre que no pida hijos porque ya no se los voy a dar”, afirmó con mucha seguridad.

De la misma manera, la artista ecuatoriana aseguró que actualmente se mantiene enfocada en sus proyectos profesionales y disfruta de su vida junto a su hija.

Desde hace mucho tiempo no se enamora

En una entrevista con la revista Expresiones, de diario Expreso, la guayaquileña Jasú Montero expresó que está tranquila sentimentalmente y que tiene muchos años que no se enamora.“Me siento bien sola. No tengo traumas con que me pongan los cachos o que no resulte, pero no se ha dado. Así sea una relación corta o larga, se espera que sea bonita y con todas las de ley. No soy una mujer que anda buscando una pareja, veremos qué depara la vida”, indicó.

El padre de su hija es el empresario Leonardo Martillo.

