El conflicto entre la cantante colombiana Shakira y su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué, ha entrado en un nuevo capítulo de tensiones debido a sus hijos, Milan y Sasha.

Actualmente, Shakira está inmersa en su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran World Tour‘, lo que ha generado un desafío adicional en su relación con Piqué. La tensión ha comenzado porque Shakira expresó su deseo de que sus hijos la acompañaran en el tour. Sin embargo, Piqué se opuso, argumentando que esto interrumpiría su educación en Miami, Estados Unidos.

Según el periodista Jordi Martín, del programa ‘El Gordo y la Flaca’, Shakira sugirió que los niños viajaran con ella mientras continuaban sus estudios a través de un sistema de educación a distancia. No obstante, ni sus hijos ni Piqué están convencidos. Los pequeños prefieren quedarse en Miami para asistir a la escuela y jugar con sus amigos.

A pesar de esta negativa, Shakira decidió contratar a tutores privados para que los niños la acompañaran a Perú por unos días. Esto desencadenó otra disputa, ya que la cantante le pidió a Piqué que pagara los gastos de los tutores. Sin embargo, el exfutbolista no respondió, lo que es interpretado como un desacuerdo. Este incidente refleja la persistente tensión entre ambos desde su separación en junio del 2022.

Shakira podría tomar acciones legales contra Piqué si no cumple con sus responsabilidades de padre

En noviembre del 2022, Shakira y Piqué acordaron que ella tendría la custodia principal de los niños, con Piqué visitándolos en Miami. Sin embargo, según Jordi Martín, el español no ha cumplido con regularidad con sus visitas. Esta situación ha llevado a Shakira a considerar acciones legales si Piqué no cumple con sus responsabilidades como padre.

Mientras la intérprete se esfuerza por equilibrar su carrera, la crianza de sus hijos y el cuidado de la salud de su padre, Piqué se enfoca en sus negocios después de colgar los botines. Sin embargo, las críticas no lo dejan en paz.

En las redes sociales, algunos fans critican a Piqué por no apoyar más a Shakira con los niños. En X, algunos fans opinan: “Piqué debería apoyar más a Shakira con los niños, ¿no?”.

Clara Chía, novia de Piqué, no quiere que tenga tantas atenciones con sus hijos

Para añadirle sabor al drama, el reportero de ‘El Gordo y la Flaca’ mencionó que Clara Chía, novia de Piqué, podría ser una posible fuente de tensión en la relación entre los ex. Aunque no ha sido confirmado, se informó que la española no está contenta con la atención que Piqué dedica a sus hijos con Shakira.

Anteriormente, Shakira y Piqué parecían llevarse bien tras la ruptura, pero este choque por la gira y los tutores prueba que la tensión sigue viva entre ambos. Shakira, con su música y sus niños como prioridad, no baja la guardia, mientras que Piqué sigue su camino, pero las miradas están puestas en él.

