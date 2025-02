Compártelo con tus amigos:

“Amore”, así se denomina el más reciente tema de la artista ecuatoriana Andreina Bravo, el cual se encontrará en varias plataformas de música.

Este jueves, 27 de febrero, a las 19h00 Andreina Bravo, lanza su más reciente producción, la cual narra la historia de una persona que vuelve a creer en el amor. Bravo compartió un “abreboca” del tema que podría ser todo un éxito para la artista.

En el video, la artista aparece en una playa. En las escenas luce un traje de color amarillo, el cual hace juego con la cabellera rubia y piel bronceada de la artista. La canción se estrena en Apple Music, YouTube, Spotify y otras plataformas de manera simultánea.

“Cuento los días para verte, el amor es paciente, cuando lo sabes dar, sola estuve por mucho tiempo, si fallo lo lamento”, dice parte del reciente tema de Bravo. “Ya pueden escuchar mi nueva canción Amore en su plataforma favorita”, agregó la cantante.

Andreina Bravo responde a comentarios de redes sociales

Recientemente, Bravo fue cuestionada en redes sociales por que supuestamente sus temas no consiguen fama internacional, ante ello, la cantante respondió que ella respeta sus tiempos y que se alegra por quienes logran el éxito.