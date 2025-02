Compártelo con tus amigos:

La actriz Michelle Trachtenberg, conocida por ‘Buffy, la cazavampiros’ y ‘Gossip Girl’, falleció el 26 de febrero de 2025 en Nueva York, dejando un legado inolvidable en cine y televisión.



Michelle Trachtenberg, reconocida estrella de Hollywood, murió el miércoles 26 de febrero de 2025 a los 39 años en su apartamento cerca de Central Park South, Nueva York, tras ser encontrada sin vida por su madre, quien alertó a los servicios de emergencia por posibles complicaciones de salud.



La policía de Nueva York respondió a una llamada de emergencia alrededor de las 8:00 a.m. el 26 de febrero, cuando la madre de Michelle Trachtenberg reportó que su hija no respondía. Los paramédicos llegaron al lujoso complejo de apartamentos en Central Park South y la declararon fallecida en el lugar. Según fuentes de ABC News y el New York Post, no se sospecha actividad criminal en el deceso.



El caso permanece bajo investigación, y las autoridades han indicado que se realizará una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte. Fuentes policiales señalaron a ABC News que Michelle Trachtenberg se había sometido recientemente a un trasplante de hígado, lo que podría estar relacionado con complicaciones de salud.



Días antes de su fallecimiento, la actriz estuvo activa en Instagram, compartiendo selfies y recuerdos de su carrera, mostrando un ánimo positivo. Esto contrasta con la preocupación que sus seguidores expresaron meses atrás por su apariencia frágil, a lo que ella respondió: “Estoy feliz y saludable”.

Michelle Trachtenberg, una carrera marcada por el éxito

Michelle Trachtenberg, nacida el 11 de octubre de 1985 en Nueva York, comenzó su trayectoria artística a los tres años en comerciales. Su debut televisivo llegó con ‘The Adventures of Pete & Pete’ en los 90, seguido por su primer gran papel en ‘Harriet la Espía’ (1996), que la catapultó a la fama infantil.

En 2000, se unió a ‘Buffy, la cazavampiros’ como Dawn Summers, rol que desempeñó hasta 2003 y le valió una nominación a los Teen Choice Awards. Más tarde, en 2007, interpretó a Georgina Sparks en ‘Gossip Girl’, personaje que retomó en el reboot de 2022, consolidándola como ícono de la televisión.

Además de su trabajo en series, Michelle Trachtenberg destacó en películas como ‘Sueños sobre hielo’ (2005), ‘EuroTrip’ (2004) y ‘17 otra vez’ (2009). Su última aparición pública en redes sociales, el 18 de febrero de 2025, evocaba su tiempo en ‘Buffy’ junto a Sarah Michelle Gellar, dejando un recuerdo imborrable para sus fans.

Kerlley Ponce