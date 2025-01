Compártelo con tus amigos:

La cantante y presentadora del reality competencia BLN, Ángela Orellana, no podrá olvidar el 27 de enero del 2025. Este es un día especial para ella, que quedará marcado en su memoria por el resto de su vida.

Y es que además de celebrar su cumpleaños 31 junto a los participantes del programa y la audiencia del espacio, recibió una gran sorpresa inesperada: la promesa de matrimonio de su novio, el chico reality y coreógrafo Max Toala, también concursante de la producción.

La promesa de matrimonio a Ángela Orellana ocurrió durante la transmisión en vivo del programa BLN , que llega a escala nacional por la señal de una canal manabita.

El gran momento de Ángela Orellana

En medio de la celebración por el cumpleaños de Ángela Orellana, que le organizó la producción de BLN, Max Toala se acercó al amor de su vida y le entregó un anillo de promesa de matrimonio, dejando a todo el estudio atónito y a su futura esposa emocionada hasta las lágrimas.

Toala se dirigió a Ángela Orellana con palabras de amor, destacando que se siente el hombre más afortunado por tenerla a su lado. “Angelita, primeramente te amo, te amo muchísimo. Yo muy pocas veces me pongo nervioso, esta mujer lo ha logrado y este va a ser el primer anillo que te voy a entregar. Es un anillo de promesa. No hace falta las cosas materiales, yo creo que todos los días te demuestro que te amo muchísimo, creo que nuestra relación es envidiable, creo que nuestras familias aman que estemos juntos”, indicó el bailarín.

Asimismo, señaló que para la presentadora es muy importante la familia , algo que ha aprendido a valorar con ella. “Creo que este es un detalle de tantas cosas bonitas que hemos vivido. Hemos hablado muchísimo de un compromiso, de un matrimonio, pero creo que más hemos hablado de una vida juntos, pues eso lo valoro mucho más. Empezamos con un perrito, ahora vamos con el primer anillo y creo que lo que se viene más allá de una boda es un futuro juntos. Vamos a durar mucho más allá de una fiesta. Así que te amo muchísimo”, expresó Max al momento de poner en el dedo de Ángela Orellana el anillo de promesa.

Han crecido mucho en su relación

Por su parte, Ángela Orellana, conductora de BLN, no dudó en expresar sus sentimientos hacia Max Toala, con lágrimas en los ojos. “Quiero aprovechar para decirte que te amo muchísimo y tú lo sabes, te lo he demostrado. Gracias por enseñarme a ser mejor persona, hemos crecido muchísimo en esta relación, sabemos que el amor no lo es todo, que es la comprensión, el respeto, la lealtad, el compromiso. Y yo sé que ambos lo tenemos muchísimo. Te amo mucho”, dijo la presentadora, sellando el momento especial con un beso.

Ángela Orellana y Max Toala tienen 3 años de noviazgo. Protegen su relación y prefieren no ventilar detalles de su vida en pareja.