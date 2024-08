Compártelo con tus amigos:

Alejandra Jaramillo vuelve a estar en una polémica por sus declaraciones, en esta ocasión, causa controversia al hablar sobre la paternidad.

Jaramillo es panelista del programa Siéntese Quien Pueda , de la cadena hispano-estadounidense Univisión.

En uno de los episodios, se abordó un tema sensible para muchos: ¿los padres son quienes crían o quienes engendran? “La Caramelo” no dudó en compartir su perspectiva, a pesar de las discrepancias con sus colegas y con parte de la audiencia.

“Los segundos padres sí existen, para mí sí existen”, afirmó la esmeraldeña, antes de presentar su visión sobre el asunto.

Alejandra Jaramillo habla sobre su experiencia

“Me voy a apegar a esta frase que pueda sonar muy cliché, pero padre no es el que engendra, sino el que cría, el que le da el sentido a esa palabra, se han visto muchísimos casos, padre es el que llega a tu vida y te da amor, te da ejemplos, te da tiempo, lo material, el dinero que mandas (…) si tú no estás presente con tu hijo no eres padre”, explicó ante las cámaras, como es habitual en el programa, para iniciar un debate entre los participantes.

“Los padres que están a distancia de sus hijos también lo pueden estar. Yo lo digo por el papá de mi hijo que ha estado presente toda su vida, así sea por una videollamada, porque por motivos obvios no pueden estar juntos”, añadió como ejemplo, lo que generó una inmediata reacción de desacuerdo de una de sus compañeras.