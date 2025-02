Compártelo con tus amigos:

Adamari López reveló que la televisión no garantiza ser millonaria, sino que exige esfuerzo y múltiples trabajos. Aquí te contamos los detalles de su confesión.

El programa digital ‘Ada y Chiqui De Show’, liderado por Adamari López y Stephanie Himonidis, conocida como Chiquibaby, alcanzó su primer aniversario en YouTube con gran éxito. Para celebrarlo, las conductoras dedicaron el episodio del jueves 20 de febrero de 2025 a responder comentarios de sus seguidores. Una fan preguntó: “¿Ganan tanto como para comprarse casas lujosas, niñeras, zapatos de suela roja y mantener a sus maridos?”. Sin filtro, Adamari abordó la percepción de ser millonaria. Sus respuestas destapan una realidad que va más allá del brillo televisivo.

Adamari López, conocida por su carisma y trayectoria, explicó cómo establece el valor de su trabajo con claridad. “Yo decido cuánto vale mi esfuerzo y negocio con la empresa que me contrata”, afirmó la puertorriqueña en el programa. Añadió que sus ingresos cubren su casa, la escuela de su hija y otros gastos esenciales, pero enfatizó la importancia de administrarse.

“No puedes gastar más de lo que tienes; la cobija llega hasta donde ganas”, dijo riendo. Lejos de considerarse millonaria, Adamari destacó que su vida cómoda responde a años de trabajo duro. Su comentario subraya que los tiempos dorados de ganancias exorbitantes quedaron atrás. “Todo lo que tengo me lo sudo, nadie me regala nada”, confirmó López.

Chiquibaby, por su lado, desarmó el mito de la riqueza instantánea en televisión con una sinceridad aplastante. “Creer que estar en pantalla te hace millonaria es pura fantasía”, aseguró durante el episodio. Reconoció que Adamari, con décadas en la industria, merece cada centavo que gana, pero señaló un cambio en la industria.

Entonces ¿Qué hacen las famosas para ser millonarias?

Con estas confesiones queda expuesto que hoy en día valerte solo de la televisión no te dará fortuna. “La televisión nunca me dio para vivir bien sola; siempre he tenido radio y extras”, reveló Chiquibaby en el programa.

En América Latina, las ganancias dependen del mercado (México y Brasil lideran por tamaño), la cadena (Televisa, Telemundo, Globo) y el formato (telenovelas clásicas vs. series modernas). Antes, las estrellas de Televisa como Fernando Colunga ganaban cifras millonarias de hasta 85,000 dólares mensuales, según About Español (2021), lo que sugiere que las actrices top estaban en un rango similar.

Hoy, plataformas como Netflix y Amazon han elevado los presupuestos: una actriz principal en una serie de renombre podría aspirar a 10,000-20,000 dólares por episodio, sumando 120,000-240,000 dólares por temporada de 12 capítulos.

No hay datos públicos exactos para 2025, pero Kate del Castillo y actrices activas en streaming probablemente lideran la lista de las actrices más millonarias o mejor pagadas.

