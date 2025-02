Compártelo con tus amigos:

A sus 20 años, Sophie Rain ha logrado una increíble fortuna de 50 millones de dólares gracias a OnlyFans y quiere llegar a los 100 millones.

Con tan solo 20 años, la creadora de contenido Sophie Rain ha alcanzado un hito impresionante en OnlyFans. Ella ha logrado hacerse de más de 50 millones de dólares en ganancias netas. En sus redes sociales, compartió la noticia con una captura de pantalla de sus estadísticas y comentó: “A mitad de camino hacia los 100 millones”.

Sophie, vive en Florida y ha utilizado la plataforma para construir su fortuna mediante un modelo de suscripción. Aquello le permite a sus seguidores acceder a contenido exclusivo.

Sophie Rain no es una creadora de contenido común. A los 20 años, ha logrado algo que muchos solo sueñan: generar más de 50 millones de dólares en OnlyFans. Este éxito rotundo, que ha captado la atención de sus seguidores y de los medios, fue anunciado por ella misma en redes sociales.

Rain ha logrado este impresionante resultado gracias a su modelo de negocio en OnlyFans. Allí, sus seguidores pagan una suscripción mensual para acceder a contenido exclusivo. Además de sus ganancias por suscripciones, las propinas de sus seguidores han sido una parte importante de su éxito financiero.

Uno de sus mayores benefactores, Charles, un seguidor anónimo, le envió cerca de 5 millones de dólares en un solo año, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024.

En una entrevista con la revista People, Rain compartió detalles sobre cómo estos ingresos han transformado su vida. Gracias a su éxito, pudo comprarse su “auto soñado”, un Porsche GT3 RS 2024, y alquilar una lujosa casa frente al mar en Miami.

Sophie Rain ha recibido muchas criticas

Además, sus ingresos anuales ya alcanzaban los 43 millones de dólares. Pero lo más importante para ella es su deseo de ayudar a su familia. Rain expresó que su mayor meta es comprarle a sus padres su primer hogar, un sueño que la motiva a seguir trabajando duro.

A pesar de las críticas y comentarios negativos que recibe en Internet, Rain no se detiene. En sus redes, dijo que los comentarios crueles solo la impulsan más a seguir adelante y continuar prosperando.

“La gente que me odia, que publica cosas malas de mí, no me conoce. Esos comentarios solo me motivan a ser más fuerte”, confesó.

Sophie Rain ha demostrado que con esfuerzo, dedicación y un modelo de negocio innovador, se puede lograr el éxito incluso en plataformas inesperadas. Y, por ahora, parece que su camino hacia los 100 millones de dólares está más cerca que nunca.

JHM