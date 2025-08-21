COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Mundo
Migrantes

Family Dollar: la alternativa práctica para los migrantes ecuatorianos que residen en Estados Unidos

Family Dollar, con precios variados y proximidad, se consolida como recurso clave para ecuatorianos migrantes, facilitando adaptación y ahorro en Estados Unidos.
Un Family Dollar ubicado en la avenida Griffin, en Fort Lauderdale, Florida, punto de referencia para muchos migrantes que buscan productos accesibles cerca de casa. (Kike Perdomo)
Kike Perdomo

Redacción ED.

Hace pocos dimos a conocer de Dollar Tree como un recurso para migrantes que buscan estirar el bolsillo. Ahora es turno de mirar a su “hermano mayor”: Family Dollar, una cadena de bajo costo que se ha convertido en una opción indispensable en comunidades hispanas de todo Estados Unidos. Para los ecuatorianos en particular, este tipo de tienda no solo significa ahorro, sino también acceso a productos variados en un solo lugar.

Una parada obligada en barrios migrantes
Family Dollar tiene presencia en miles de vecindarios, sobre todo en zonas donde la población hispana es fuerte. A diferencia de otros supermercados grandes, aquí el migrante encuentra proximidad: tiendas cercanas a su casa, sin necesidad de manejar largas distancias. Esa cercanía se convierte en un punto clave para quienes recién llegan y no tienen carro propio.

Precios bajos, pero con más opciones

La comparación con Dollar Tree es inevitable. En Dollar Tree todo cuesta $1.25, mientras que en Family Dollar los precios varían: hay artículos desde $1, pero también productos que llegan a $10 o $15. Esa flexibilidad hace que la tienda pueda ofrecer más variedad, desde alimentos y artículos de limpieza hasta ropa básica, electrodomésticos pequeños y productos de temporada.

Por ejemplo, un migrante ecuatoriano en Nueva Jersey puede comprar detergente a precios reducidos y, en la misma visita, llevar una camiseta o un set de vasos para su nuevo apartamento. Esa mezcla de categorías convierte a Family Dollar en un aliado del día a día.

Qué tiene Family Dollar que no tienen los demás

Lo que distingue a Family Dollar frente a otras cadenas de bajo costo es su orientación hacia la conveniencia del hogar. No es solo una tienda para “resolver” con cosas pequeñas, sino un espacio donde los migrantes pueden encontrar productos que facilitan el asentamiento en un nuevo país:

  • Electrodomésticos básicos: ventiladores, cafeteras, planchas.

  • Productos de higiene personal en tamaños grandes, ideales para familias.

  • Ofertas semanales y cupones digitales, que permiten ahorrar aún más con la aplicación móvil.

Esto último es un punto atractivo para los ecuatorianos que trabajan largas jornadas: la posibilidad de planificar compras y aprovechar descuentos desde el celular.

Un espacio multicultural

Al igual que Dollar Tree, Family Dollar también refleja la diversidad de sus clientes. Migrantes ecuatorianos en Florida, Texas o Carolina del Norte coinciden con comunidades mexicanas, cubanas o dominicanas en los pasillos. Esa mezcla crea un ambiente donde no es raro escuchar español y sentirse menos aislado.

Además, los productos de temporada, como adornos para Navidad o útiles escolares, se vuelven un puente cultural. Muchos ecuatorianos compran aquí lo necesario para mantener vivas sus tradiciones familiares en EE.UU., aunque sea con artículos económicos.

El ahorro como herramienta de adaptación
Migrar implica aprender a administrar cada dólar. Para los ecuatorianos, Family Dollar no es solo un lugar para comprar barato: es un eslabón en el proceso de adaptación. Permite armar un hogar, equipar una cocina, vestirse y hasta ahorrar un poco para enviar remesas.

En resumen, mientras Dollar Tree se enfoca en lo básico a precio fijo, Family Dollar ofrece más amplitud y flexibilidad, lo que lo convierte en una parada estratégica para quienes buscan estabilidad en un país donde todo parece nuevo y costoso. (04)

