Familiares de integrantes de Grupo Fugitivo cuestionan versión de la Fiscalía

Familiares de los integrantes del Grupo Fugitivo, desaparecidos en Reynosa, Tamaulipas, rechazaron la versión de la Fiscalía estatal que asegura que los cinco cuerpos calcinados hallados en el ejido Aquiles Serdán corresponden a los músicos. Según las familias, las autoridades no han proporcionado pruebas de ADN ni les han solicitado identificar los restos, por lo que consideran que la información es falsa y exigen que continúe la búsqueda de los jóvenes.

Deysi Cervantes, madre de Víctor Manuel Garza Cervantes, de 21 años, afirmó que no han recibido comunicación oficial sobre el caso. “No hay nada confirmado respecto a los cuerpos de nuestros familiares. Si fuera así, con los primeros que se hubieran comunicado hubiera sido con nosotros. Hemos estado en todos los lugares pidiendo información y no hay datos”, expresó. Los familiares insisten en que la versión de la Fiscalía parece un intento de cerrar el caso sin pruebas contundentes.

Negación de pruebas y falta de comunicación

La Fiscalía de Tamaulipas anunció el hallazgo de cinco cuerpos calcinados en el ejido Aquiles Serdán, asegurando que corresponden a los músicos de Grupo Fugitivo, desaparecidos hace semanas. Sin embargo, las familias sostienen que no se les ha solicitado realizar pruebas de ADN ni identificar los restos, lo que genera dudas sobre la veracidad del reporte oficial.

“Ellos están diciendo que son nuestros hijos, que ya está confirmado que están muertos, y no es cierto. No sabemos si es él, no tienen mi ADN. No lo he visto”, declaró la madre de Francisco Xavier Vázquez Osorio, de 20 años. Los familiares enfatizan que, sin pruebas científicas, los músicos deben seguir siendo considerados como personas desaparecidas.

Exigen continuidad en la búsqueda

La falta de claridad en las investigaciones ha incrementado la desconfianza de las familias hacia las autoridades. Según los parientes, la Fiscalía no ha proporcionado información detallada ni ha establecido contacto directo para esclarecer los hechos. Por el contrario, consideran que el anuncio del hallazgo podría ser una estrategia para dar “carpetazo” al caso y evitar mayores investigaciones.

“Queremos saber por qué la Fiscalía del Estado dice que mi hijo está muerto sin pruebas. Exigimos que los sigan buscando”, afirmó la madre de Vázquez Osorio. Las familias han recorrido dependencias gubernamentales en busca de respuestas, pero aseguran que no han recibido información concreta sobre el paradero de los jóvenes o el estado de las investigaciones.

Inseguridad en Tamaulipas

El caso de los músicos de Grupo Fugitivo se suma a la problemática de desapariciones en Tamaulipas, un estado marcado por la violencia y la presencia de grupos delictivos. Reynosa, en particular, ha sido señalada como una de las zonas con mayores índices de inseguridad, lo que complica las labores de búsqueda y genera temor entre las familias afectadas.

Las desapariciones de personas en México han sido un tema recurrente, con más de 110,000 casos registrados a nivel nacional, según datos oficiales hasta 2024. En este contexto, las familias de los músicos exigen que las autoridades cumplan con los protocolos de identificación de restos y prioricen la búsqueda de los desaparecidos, en lugar de emitir conclusiones sin sustento.

Investigación de las autoridades

Los familiares de los integrantes de Grupo Fugitivo han anunciado que continuarán presionando a las autoridades para obtener respuestas claras. Además, han solicitado el apoyo de organismos de derechos humanos para garantizar que las investigaciones se realicen de manera transparente y con base en pruebas científicas.

Por el momento, la Fiscalía de Tamaulipas no ha emitido un comunicado adicional sobre el caso ni ha respondido a las acusaciones de las familias. Mientras tanto, las madres de los músicos mantienen su postura: sin pruebas de ADN, sus hijos siguen desaparecidos, y la búsqueda debe continuar.