Familia asesinada en Guayaquil: Ataque podría estar vinculado a extorsión

Tres integrantes de una familia, un padre, su esposa y su hija, fueron asesinados la madrugada de este jueves 28 de agosto en su vivienda en Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil, en un ataque atribuido al grupo criminal Los Tiguerones. El crimen, ocurrido alrededor de las 02:00, estaría relacionado con amenazas de extorsión, según las primeras investigaciones de la Policía Nacional. El único sobreviviente, un menor de un año y medio, quedó bajo el cuidado de parientes.

Ataque nocturno en Flor de Bastión

La Policía Nacional informó que los atacantes dispararon contra la fachada de la vivienda, dañando los vidrios y la carrocería del vehículo estacionado en el garaje. Posteriormente, forzaron la entrada del domicilio y ejecutaron a las víctimas mientras dormían. El padre, empleado como mensajero del Municipio de Guayaquil, había recibido amenazas exigiendo el pago de 50.000 dólares, según confirmaron fuentes policiales.

Los vecinos describieron a la familia como personas religiosas, miembros de una comunidad evangélica local. El ataque dejó consternada a la comunidad, que reportó haber escuchado disparos en la madrugada. Las autoridades sospechan que el móvil del crimen está vinculado a las denominadas “vacunas”, un esquema de extorsión común en sectores vulnerables de Guayaquil.

Investigaciones en curso

La Policía Nacional señaló que el grupo criminal Los Tiguerones sería responsable del triple homicidio. Actualmente, las autoridades realizan operativos para identificar y capturar a los autores del ataque. No se han revelado detalles adicionales sobre los sospechosos, pero las investigaciones apuntan a un acto planificado relacionado con la negativa de la familia a pagar la suma exigida.

Flor de Bastión, un sector populoso de Guayaquil, ha sido escenario de múltiples incidentes violentos en los últimos años, muchos de ellos ligados a la actividad de bandas criminales. Según datos del Ministerio del Interior, los casos de extorsión en la ciudad han aumentado un 15% en 2025.

Contexto de violencia en Guayaquil

El triple asesinato se suma a una serie de crímenes violentos que han afectado a Guayaquil en los últimos meses. Las autoridades han intensificado los patrullajes en sectores como Flor de Bastión, pero los residentes exigen mayor seguridad. La Policía Nacional aseguró que trabaja en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer el caso y evitar nuevos episodios de violencia.

El menor sobreviviente, nieto de las víctimas, recibe atención de sus familiares mientras las investigaciones avanzan. Las autoridades han prometido resultados prontos para llevar a los responsables ante la justicia.