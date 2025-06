Falta de control vial pone en peligro a peatones en Hospital del Seguro, en Portoviejo

Peatones de Portoviejo enfrentan riesgos de accidentes al cruzar la avenida Manabí, frente al Hospital del Seguro, diariamente, debido a la falta de semáforos o agentes de tránsito, según denuncias ciudadanas reportadas el 28 de mayo de 2025.

Peligro constante para peatones

En el sector del Hospital del Seguro en Portoviejo, los peatones enfrentan serios inconvenientes para cruzar la avenida Manabí, una de las vías más transitadas de la ciudad. Nancy Navarrete, usuaria del hospital, señaló que las personas con bastones, andadores o sillas de ruedas enfrentan mayores dificultades debido a la falta de accesos adecuados. “Tenemos que esperar a que un conductor nos ceda el paso, lo cual es poco común”, afirmó.

Navarrete destacó que los conductores rara vez respetan a los peatones, lo que genera un riesgo constante de accidentes. “Es una situación que vivimos desde hace años”, agregó, subrayando la necesidad de intervención por parte de las autoridades locales.

Otra usuaria, que prefirió no identificarse, confirmó esta problemática: “Cruzar la avenida es un riesgo. Nunca he visto un agente de tránsito aquí, y los carros no nos dan paso”.

Demanda de soluciones viales en Portoviejo

Los ciudadanos han solicitado a la Municipalidad de Portoviejo y a Portovial, la empresa municipal de tránsito, la instalación de un semáforo o la presencia de un agente de tránsito en la zona. Navarrete enfatizó que muchas personas que cruzan la avenida son pacientes que salen de consultas, rehabilitación o trámites en el hospital, lo que aumenta la vulnerabilidad.

“Salimos del hospital con temor a que nos atropellen y nos dejen peor de lo que estamos”, expresó Navarrete. La ausencia de infraestructura vial adecuada, como pasos peatonales o señalización, agrava la situación, especialmente en horas pico, cuando el flujo vehicular es intenso.

La segunda usuaria consultada sugirió que las autoridades deben actuar para prevenir un accidente grave. “Aún no ha pasado, pero hay que evitarlo. Las quejas de los peatones deben ser escuchadas”, afirmó.

Contexto de seguridad vial en Portoviejo

La avenida Manabí es una arteria principal de Portoviejo, con un alto volumen de tráfico debido a su cercanía al Hospital del Seguro y otros centros médicos. Según datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en Ecuador, los accidentes de tránsito son una de las principales causas de lesiones, con más de 20,000 casos reportados en 2024, muchos de ellos involucrando a peatones.

La falta de infraestructura vial adecuada, como semáforos o pasos peatonales, es un problema recurrente en varias ciudades del país, incluyendo esta parte la ciudad de Portoviejo. En este sector, la ausencia de agentes de tránsito y la conducta de algunos conductores incrementan el riesgo para los peatones, especialmente para personas con movilidad reducida.

Llamado a la acción de las autoridades

Los ciudadanos han instado a las autoridades a implementar medidas urgentes para garantizar la seguridad vial. Entre las propuestas están la instalación de semáforos peatonales, la señalización clara de cruces y la asignación de agentes de tránsito en horarios de mayor afluencia.

Hasta el 28 de mayo de 2025, no se ha registrado una respuesta oficial de Portovial o la Municipalidad sobre estas demandas, pero los peatones esperan que se tomen medidas para evitar tragedias.