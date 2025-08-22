COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Sicariato

Falsos policías asesinaron a agricultor dentro de su vivienda en Babahoyo

En Babahoyo, falsos policías ingresaron a la vivienda de un agricultor y lo ejecutaron frente a su conviviente, dejando once indicios balísticos en la escena.
Falsos policías asesinaron a agricultor dentro de su vivienda en Babahoyo
Falsos policías asesinaron a agricultor dentro de su vivienda en Babahoyo

Redacción

Redacción ED.

Un grupo de falsos policías asesinó a Washington Javier Murillo Rocafuerte, de 26 años, la madrugada del viernes 22 de agosto en el barrio Los Samanes, parroquia Caracol, en Babahoyo, Los Ríos. Los atacantes irrumpieron en su vivienda tras derribar la puerta con un combo y lo ejecutaron dentro de su habitación.

Falsos policías llegaron con violencia en la madrugada

Según el parte policial, tres hombres llegaron en una camioneta hasta la casa de la víctima. Vestidos como agentes, se identificaron como policías para ganar tiempo y luego derribaron la puerta principal. Una vez dentro, se dirigieron directamente al dormitorio de Murillo Rocafuerte.

Los atacantes lo encontraron descansando junto a su conviviente, a quien le perdonaron la vida. En pocos minutos dispararon en repetidas ocasiones, dejando el cuerpo del agricultor tendido junto a su cama. En la escena se levantaron once indicios balísticos de calibre 9 milímetros.

Un familiar relató que, cerca de las 04:20, escucharon fuertes golpes y gritos exigiendo que Murillo saliera a la sala. Al resistirse, lo ejecutaron en su habitación.

Amenazas previas y antecedentes

De acuerdo con la Policía, la víctima tenía antecedentes por tenencia y porte de armas. Además, quince días antes habría recibido amenazas de integrantes de una organización delictiva, quienes lo señalaban de estar implicado en la muerte de un hombre conocido como alias Mayea.

Desde entonces, según testimonios de allegados, Murillo vivía atemorizado. Vecinos aseguraron que su rutina había cambiado y que temía salir de noche. “La violencia ya no respeta hogares, nos sentimos inseguros”, expresó un residente del sector.

El asesinato incrementa la alarma en esta parroquia rural, donde las incursiones de bandas disfrazadas de policías y militares se han vuelto una práctica para cometer asaltos y ejecuciones.

Falsos policías, una modalidad en aumento

La Policía confirmó que el crimen se investiga como un ataque perpetrado por falsos policías, modalidad que en los últimos meses ha proliferado en varias provincias de la Costa. Estos grupos utilizan uniformes y vehículos para simular operativos y acceder a domicilios sin resistencia.

En el distrito Babahoyo, la violencia ha dejado 255 muertes violentas en lo que va del año, una cifra que supera la registrada en el mismo periodo de 2023. Autoridades atribuyen el aumento de homicidios a disputas entre bandas por el control de microterritorios rurales.

En Los Ríos, las autoridades han identificado al menos tres organizaciones que utilizan disfraces de uniformados para ejecutar secuestros, robos y asesinatos. Este modus operandi genera un profundo impacto psicológico en las comunidades, que ya no confían plenamente en la presencia policial.

Investigación en curso

La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) y la Fiscalía lideran la investigación para identificar a los responsables. Hasta el cierre de esta edición no se reportaban detenidos.

Mientras tanto, familiares del fallecido velaban su cuerpo en medio del temor. La comunidad de Caracol exige mayor presencia policial para frenar la violencia que azota al sector (31).

