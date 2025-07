¿Falso escándalo? Equipo de Jombriel niega propuesta íntima a Luisa Espinoza

El equipo de comunicación del cantante ecuatoriano Jombriel desmintió las afirmaciones de la creadora de contenido Luisa Espinoza, quien en un pódcast señaló que el artista le habría enviado mensajes por WhatsApp con una propuesta íntima.

La declaración generó controversia en redes sociales, especialmente porque el artista urbano tiene una relación formal con la joven Angie Hernández.

La supuesta propuesta de Jombriel

Luisa Espinoza, en un episodio del pódcast de Mark Alvarado, afirmó que Jombriel la contactó por WhatsApp con intenciones comprometedoras. Según sus palabras, el cantante habría propuesto “cuerpeo”, sugiriendo que su pareja no necesitaba enterarse.

“Me dijo que quería conocerme, pero quería conocerme de otra manera, quería ‘cuerpeo’, quería ‘partirme y chocarme’. Me quería dar ‘vitamina’, tú sabes, porque obviamente tiene que respetar a su mujer. Él me dijo que no tiene por qué enterarse la esposa. En ese entonces yo tenía pareja y le dije que no. Tengo las evidencias”, indicó.

Además, comentó que los audios fueron enviados “para (escuchar) una sola vez”, pero que tiene pruebas. Sin embargo, no las mostró en el pódcast.

Respuesta oficial del equipo del cantante

El equipo de Jombriel emitió un comunicado negando las acusaciones, calificándolas como “falsas y carentes de sustento”. “Con respecto al vídeo viral que circula en redes sociales, queremos aclarar de manera categórica que las afirmaciones realizadas por la creadora de contenido Luisa Espinoza son falsas y carecen de sustento. Lamentamos profundamente que se intente involucrar al artista en este tipo de polémicas infundadas, que solo buscan notoriedad a costa del trabajo y reputación de terceros”, se detalló.

El mánager del artista, Ricardo Puruncajas, confirmó que Jombriel se encuentra en Europa cumpliendo compromisos profesionales, “enfocado en su crecimiento artístico y en representar al país con responsabilidad y respeto”. “Por el momento, no se emitirá ningún pronunciamiento adicional, ya que consideramos que no es saludable seguir amplificando una narrativa sin base que atenta contra la dignidad del artista”, agregó.

Jombriel disfruta junto a su pareja

El incidente ocurre en un contexto donde Jombriel ha ganado gran popularidad, destacando en colaboraciones y eventos musicales, como los recientes premios Heat a la música latina.

Su relación con Angie Hernández ha sido pública y una historia en Instagram de 12 de julio mostró a ambos en Europa, descartando rumores de separación. El corto video demostró que ella sí lo acompañó en el viaje, aunque fuera de los reflectores y lejos de las publicaciones oficiales.

El equipo reiteró que Jombriel sigue enfocado en su carrera, con presentaciones programadas en los próximos meses. La controversia no ha afectado su agenda artística hasta el momento. Mientras que Luisa Espinoza no se ha vuelto a pronunciar al respecto.