Fallo judicial respalda decisión de Niels Olsen sobre bancadas legislativas

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, obtuvo un fallo judicial favorable este jueves 12 de junio en la audiencia de acción de protección interpuesta en su contra por la alianza de la Revolución Ciudadana (RC) y el movimiento RETO, debido a su decisión de aplicar estrictamente los requisitos para el reconocimiento de bancadas.

Fallo judicial

El juez Santiago Altamirano declaró improcedente la demanda y la archivó. Argumentó que no se evidenció vulneración de derechos. Además, afirmó que los asuntos planteados competen exclusivamente al ámbito legislativo. Este fallo refuerza la autonomía de la Función Legislativa.

Origen de la controversia

La acción de protección se originó por la decisión del presidente Olsen. Él aplicó estrictamente los requisitos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esta ley rige el reconocimiento de bancadas. Determinó que el grupo de 18 legisladores, liderado por el asambleísta Raúl Chávez, no cumplía las condiciones. Específicamente, no cumplía la pertenencia a una misma organización política. Por tanto, no podían ser reconocidos formalmente ni participar en el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Argumentos de la defensa y la demanda

Durante la audiencia, la procuradora de la Asamblea, Mercedes Mediavilla, defendió la decisión de Olsen. Argumentó que la demanda era improcedente. Los cargos legislativos del CAL no constituyen derechos fundamentales protegidos por la Constitución. Añadió que los jueces constitucionales no pueden revisar decisiones internas del Parlamento.

Estas decisiones forman parte de la autonomía legislativa. Por su parte, la abogada de la RC, Lorena Correa, solicitó dejar sin efecto la elección de los vocales del CAL. También pidió convocar a una nueva sesión. En ella, se debía otorgar la palabra a los integrantes de la Revolución Ciudadana.

Resolución judicial y futuro

El juez Altamirano resolvió que los elementos presentados no justificaban una acción constitucional. La controversia debe resolverse conforme a mecanismos internos de la Asamblea. Esta decisión subraya la independencia de poderes. El fallo crea un precedente importante para futuras disputas legislativas. La resolución judicial ratifica la potestad del presidente Olsen en la aplicación de la normativa.