Fallecimiento de 12 neonatos en Hospital Universitario: Juez pide al Ministerio de Salud remitir protocolos de seguridad

Un juez de Garantías Penales de Guayaquil concedió una diligencia preprocesal de prueba material en el caso de la muerte de 12 neonatos en el Hospital Universitario de la ciudad.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) solicitó la medida para obtener información oficial sobre los protocolos de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). La orden judicial, emitida el 15 de agosto de 2025, busca esclarecer las causas de las muertes y determinar responsabilidades.

Solicitud de protocolos por parte de la justicia

La resolución judicial exige al Ministerio de Salud Pública la remisión de los protocolos vigentes en la UCIN del hospital. También pide información sobre las medidas preventivas que la casa de salud aplica en casos de riesgo de contagio por bacterias. El juez basa su decisión en derechos constitucionales.

Estos incluyen el derecho a la vida, a la salud, a la protección de niños y el acceso a la información pública. La medida legal se toma a raíz del fallecimiento de 12 bebés en julio, que causó alarma.

El Ministerio de Salud confirmó el deceso de los bebés. Atribuyó dos de las muertes a la bacteria Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa tipo KPC. El resto de las muertes se deben a complicaciones multifactoriales. La investigación intenta deslindar responsabilidades.

El proceso busca determinar si hubo fallas en la aplicación de protocolos médicos. Este caso pone en evidencia la urgencia de revisar y reforzar los sistemas de control de infecciones hospitalarias.

Medidas del Gobierno y la Fiscalía

El ministro de Salud, Jimmy Martin, anunció la intervención de tres hospitales. Estos son el Hospital Universitario, Monte Sinaí y Guasmo Sur. El propósito es reforzar la seguridad. Además, busca combatir presuntas redes de corrupción. Esta acción es parte de las respuestas del gobierno ante la crisis. La intervención busca restaurar la confianza pública. La transparencia del proceso es clave para las familias afectadas.

Una comisión externa con especialistas investigará los decesos. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) brindará apoyo técnico. La información que el Ministerio de Salud envíe será entregada al CDH. Esta entrega se hará una vez que llegue a la judicatura. La Fiscalía mantiene abierta una investigación. Se busca determinar las causas y posibles responsabilidades en este doloroso caso. La opinión pública espera resultados claros y concretos.

Hacia la transparencia y la rendición de cuentas

La orden judicial marca un punto decisivo. El objetivo es obtener transparencia y rendición de cuentas. El caso de los 12 neonatos fallecidos en Guayaquil es un llamado de atención. El Estado debe garantizar que estos se cumplan de manera estricta. La exigencia de la justicia sienta un precedente importante.