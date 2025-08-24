Fallece Wilson Sánchez Castello, fundador de Prian y exdiputado, en Guayaquil.

Wilson Sánchez Castello, abogado y político fundador del Prian y Adelante Ecuador Adelante, falleció el 24 de agosto de 2025 en Guayaquil a los 86 años, dejando un legado en la política ecuatoriana, según informó El Universo.

El 24 de agosto de 2025, Guayaquil despidió a Wilson Sánchez Castello, destacado abogado y político que fundó el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (Prian) y el movimiento Adelante Ecuador Adelante. Estas organizaciones respaldaron las candidaturas presidenciales de Álvaro Noboa Pontón, padre del actual presidente Daniel Noboa, en elecciones entre 1998 y 2013. Sánchez Castello, de 86 años, fue una figura clave en la política ecuatoriana, según un comunicado publicado por Ecuavisa.

Sánchez Castello ocupó cargos relevantes, como presidente del Consejo Electoral Andino y de la V Cumbre Electoral Andina en Caracas en 2005. También fue diputado por Guayas en 2005 y presidió el Tribunal Supremo Electoral. Su trayectoria académica incluyó ser decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil durante dos períodos, además de impartir clases en colegios como Huancavilca, Emilio Estrada y Benjamín Carrión en Guayaquil.

Sus restos son velados en el cementerio privado Parque de la Paz, en La Aurora, cantón Daule, según Ecuador 221. Figuras como el abogado Alfonso Harb lamentaron su pérdida, destacándolo como una “gran persona, leal y entregada a sus causas” en una publicación en X.

Legado político y familiar

Sánchez Castello fue padre de Silka Sánchez, ejecutiva del Grupo Noboa y exdiputada por el Prian. Su cercanía con Álvaro Noboa lo convirtió en un aliado estratégico durante las cinco campañas presidenciales del empresario, quien nunca logró llegar al Palacio de Carondelet, aunque su hijo Daniel Noboa lo consiguió en 2023, según Primicias. El Prian, fundado en 2002, obtuvo 10 escaños en el Congreso ese año, pero fue disuelto en 2014 por el Consejo Nacional Electoral tras no alcanzar el mínimo de votos requerido.

El movimiento Adelante Ecuador Adelante, creado en 2016, continuó el legado del Prian hasta su disolución en 2020. Sánchez Castello también fue reconocido por su labor en formación política, dirigiendo cursos de liderazgo, según El Universo.

Contexto político en Guayaquil

Guayaquil, principal centro económico de Ecuador, ha sido un bastión de movimientos políticos como el Prian, que capitalizaron el apoyo de sectores populares y empresariales. La familia Noboa, con un emporio bananero valorado en USD 1.000 millones, ha influido en la política local, según BBC. La muerte de Sánchez Castello ocurre en un contexto de polarización electoral tras la reelección de Daniel Noboa en abril de 2025. El actual presidente de Ecuador quien venció a Luisa González con el 55,63% de los votos.