Fallece Tommy Wright, fundador de Corporación La Favorita, a los 94 años

El empresario Tommy Wright, fundador de Corporación La Favorita, falleció el 24 de agosto de 2025 en Quito, Ecuador, a los 94 años, consolidando un legado que transformó el comercio minorista en el país, según confirmó la empresa y el expresidente Guillermo Lasso.

Tommy Wright Durán Ballén, reconocido empresario ecuatoriano, murió el 24 de agosto de 2025 a las 12:00 en Quito, según un comunicado oficial de Corporación La Favorita. Wright, de 94 años, fundó en 1952 una pequeña bodega en la Plaza de San Francisco, en el centro histórico de Quito, que dio origen a Corporación La Favorita, hoy una de las principales cadenas de supermercados del país. La noticia fue confirmada por la empresa y lamentada por el expresidente Guillermo Lasso en su cuenta de X.

En 1957, Wright inauguró el primer autoservicio del país, Supermercados La Favorita, en las calles Amazonas y Robles, marcando un hito en el comercio ecuatoriano. Desde entonces, la empresa creció hasta contar con 200 supermercados, 300 comercios, 14 centros comerciales, 16 plantas industriales. Además de 10 centros de distribución en seis países de Sudamérica: Ecuador, Costa Rica, Chile, Panamá, Paraguay y Perú. Actualmente, Corporación La Favorita emplea a más de 21.000 colaboradores, trabaja con 13.000 proveedores y tiene 18.000 accionistas, según datos oficiales de la compañía.

Crecimiento y diversificación

El emprendimiento de Wright comenzó con la venta de jabones, velas y productos importados en una bodega en 1952. En 1976, la empresa abrió su capital al público, lo que permitió su expansión hacia Guayaquil con un local en el Centro Comercial Policentro en 1979. Con el tiempo, se diversificó en sectores como la industria cárnica, panadería, bienes raíces y generación de energía, incluyendo la Central Hidroeléctrica Calope de Enermax, operativa desde 2006, que suministra energía a sus filiales. En 2008, la empresa cambió su nombre de Supermercados La Favorita a Corporación La Favorita, reflejando su expansión más allá del comercio minorista.

La compañía es reconocida por marcas como Supermaxi, Megamaxi, Akí y Juguetón, y por su compromiso con la sostenibilidad, como la introducción de fundas oxo-biodegradables en 2009. En 2021, creó la Fundación Favorita, que apoya proyectos de educación, nutrición y medioambiente, consolidando el legado social de Wright.

Legado y condolencias

El expresidente Guillermo Lasso expresó su pesar en X: “Hoy despedimos con profundo pesar a Tommy Wright, un hombre visionario cuyo legado marcó el desarrollo del Ecuador”. Lasso destacó la solidaridad de Wright y envió condolencias a su hijo Guillermo Wright, su esposa Lillianne Enz de Wright. También a su nuera Diana Wright y sus hermanos Roberto y David Wright. La empresa, bajo la dirección de Ronald Wright, hijo de Tommy, reportó ingresos por USD 2.350 millones en 2022, según Bloomberg Línea.

Impacto en Ecuador

Corporación La Favorita es líder en el comercio minorista ecuatoriano, con 61 millones de transacciones anuales, según EL PAÍS. Su modelo de negocio, basado en la innovación y la apertura a 18.000 accionistas, ha sido clave para su crecimiento. La empresa también enfrentó desafíos, como el incendio de sus bodegas en 2001. Pero de este incidente se recuperó con la apertura de un moderno centro de distribución en Amaguaña en 2002.