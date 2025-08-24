COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Sociedad

Fallece Tommy Wright, fundador de Corporación La Favorita, a los 94 años

Tommy Wright, fundador de Corporación La Favorita, falleció el 24 de agosto de 2025 en Quito, dejando un legado empresarial con impacto en seis países.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Fallece Tommy Wright, fundador de Corporación La Favorita, a los 94 años
Fallece Tommy Wright, fundador de Corporación La Favorita, a los 94 años

Sandro Muñoz

Redacción ED.

Sandro Muñoz

Redacción ED.

Nació en el cantón Rocafuerte el 15 de marzo de 1972. Obtuvo el título de licenciado en comunicac... Ver más

[email protected]

El empresario Tommy Wright, fundador de Corporación La Favorita, falleció el 24 de agosto de 2025 en Quito, Ecuador, a los 94 años, consolidando un legado que transformó el comercio minorista en el país, según confirmó la empresa y el expresidente Guillermo Lasso.

Tommy Wright Durán Ballén, reconocido empresario ecuatoriano, murió el 24 de agosto de 2025 a las 12:00 en Quito, según un comunicado oficial de Corporación La Favorita. Wright, de 94 años, fundó en 1952 una pequeña bodega en la Plaza de San Francisco, en el centro histórico de Quito, que dio origen a Corporación La Favorita, hoy una de las principales cadenas de supermercados del país. La noticia fue confirmada por la empresa y lamentada por el expresidente Guillermo Lasso en su cuenta de X.

En 1957, Wright inauguró el primer autoservicio del país, Supermercados La Favorita, en las calles Amazonas y Robles, marcando un hito en el comercio ecuatoriano. Desde entonces, la empresa creció hasta contar con 200 supermercados, 300 comercios, 14 centros comerciales, 16 plantas industriales. Además de 10 centros de distribución en seis países de Sudamérica: Ecuador, Costa Rica, Chile, Panamá, Paraguay y Perú. Actualmente, Corporación La Favorita emplea a más de 21.000 colaboradores, trabaja con 13.000 proveedores y tiene 18.000 accionistas, según datos oficiales de la compañía.

Fallece Tommy Wright, fundador de Corporación La Favorita, a los 94 años
Fallece Tommy Wright, fundador de Corporación La Favorita, a los 94 años

Crecimiento y diversificación

El emprendimiento de Wright comenzó con la venta de jabones, velas y productos importados en una bodega en 1952. En 1976, la empresa abrió su capital al público, lo que permitió su expansión hacia Guayaquil con un local en el Centro Comercial Policentro en 1979. Con el tiempo, se diversificó en sectores como la industria cárnica, panadería, bienes raíces y generación de energía, incluyendo la Central Hidroeléctrica Calope de Enermax, operativa desde 2006, que suministra energía a sus filiales. En 2008, la empresa cambió su nombre de Supermercados La Favorita a Corporación La Favorita, reflejando su expansión más allá del comercio minorista.

La compañía es reconocida por marcas como Supermaxi, Megamaxi, Akí y Juguetón, y por su compromiso con la sostenibilidad, como la introducción de fundas oxo-biodegradables en 2009. En 2021, creó la Fundación Favorita, que apoya proyectos de educación, nutrición y medioambiente, consolidando el legado social de Wright.

Legado y condolencias

El expresidente Guillermo Lasso expresó su pesar en X: “Hoy despedimos con profundo pesar a Tommy Wright, un hombre visionario cuyo legado marcó el desarrollo del Ecuador”. Lasso destacó la solidaridad de Wright y envió condolencias a su hijo Guillermo Wright, su esposa Lillianne Enz de Wright. También a su nuera Diana Wright y sus hermanos Roberto y David Wright. La empresa, bajo la dirección de Ronald Wright, hijo de Tommy, reportó ingresos por USD 2.350 millones en 2022, según Bloomberg Línea.

Impacto en Ecuador

Corporación La Favorita es líder en el comercio minorista ecuatoriano, con 61 millones de transacciones anuales, según EL PAÍS. Su modelo de negocio, basado en la innovación y la apertura a 18.000 accionistas, ha sido clave para su crecimiento. La empresa también enfrentó desafíos, como el incendio de sus bodegas en 2001. Pero de este incidente se recuperó con la apertura de un moderno centro de distribución en Amaguaña en 2002.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Afiliados al Seguro Campesino anuncian marcha para este lunes 25 de agosto en Portoviejo, provincia de Manabí

Gloria Trevi será honrada con el premio Leyenda de la Herencia Hispana en Estados Unidos

Fallece Tommy Wright, fundador de Corporación La Favorita, a los 94 años

Altos costos y deducibles reducen la contratación de seguros de vehículos en un 30%

¿Qué dijo Daniel Noboa sobre el narcotráfico y su relación con Trump en Argentina?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Afiliados al Seguro Campesino anuncian marcha para este lunes 25 de agosto en Portoviejo, provincia de Manabí

Gloria Trevi será honrada con el premio Leyenda de la Herencia Hispana en Estados Unidos

Fallece Tommy Wright, fundador de Corporación La Favorita, a los 94 años

Altos costos y deducibles reducen la contratación de seguros de vehículos en un 30%

¿Qué dijo Daniel Noboa sobre el narcotráfico y su relación con Trump en Argentina?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Afiliados al Seguro Campesino anuncian marcha para este lunes 25 de agosto en Portoviejo, provincia de Manabí

Gloria Trevi será honrada con el premio Leyenda de la Herencia Hispana en Estados Unidos

Altos costos y deducibles reducen la contratación de seguros de vehículos en un 30%

¿Qué dijo Daniel Noboa sobre el narcotráfico y su relación con Trump en Argentina?

Cámara de seguridad grabó el accidente en Esmeraldas en el que fallecieron Marcos Olmedo, jugador del Muchuc Runa, y dos personas más

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO