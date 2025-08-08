Fallece Jim Lovell, líder de la histórica misión Apollo 13, a los 97 años

El astronauta estadounidense Jim Lovell, conocido por liderar la misión Apollo 13 y participar en hitos espaciales como Apollo 8 y Gemini, falleció el jueves 8 de agosto a los 97 años en Lake Forest, Illinois, según confirmó la NASA. Su legado, marcado por su valentía y liderazgo durante una de las misiones más desafiantes de la historia espacial, continúa inspirando a generaciones.

El deceso de Lovell, , fue comunicado por la NASA a través de un comunicado oficial. Sean Duffy, responsable interino de la agencia, destacó que “el carácter y la valentía de Jim ayudaron a nuestra nación a alcanzar la Luna y convirtieron una potencial tragedia en un éxito del que hemos aprendido mucho”. La familia del astronauta también emitió una declaración, describiéndolo como un “héroe” y “líder” cuya vida fue un ejemplo de optimismo y logros extraordinarios.

Un legado en la exploración espacial

Apollo 13, comandada por Lovell en abril de 1970, es recordada como un hito de ingenio y resiliencia. Una explosión en un tanque de oxígeno puso en riesgo la vida de la tripulación, impidiendo el tercer alunizaje tripulado planeado por la NASA. Sin embargo, gracias al liderazgo de Lovell y al trabajo en equipo con el control de misión, la tripulación regresó a salvo a la Tierra. Este episodio, que capturó la atención mundial, fue inmortalizado en libros y en la película Apollo 13 de 1995.

Además de su rol en Apollo 13, Lovell participó en la misión Apollo 8 en 1968, la primera en orbitar la Luna con un cohete Saturn V. Según la NASA, esta misión demostró que el alunizaje era posible, marcando un paso crucial en la carrera espacial. Lovell también formó parte de las misiones Gemini 7 y Gemini 12, consolidando su trayectoria como uno de los astronautas más destacados de la agencia.

Homenajes y reconocimientos

La NASA, a través de su cuenta oficial en X, expresó su pesar por el fallecimiento de Lovell y celebró sus contribuciones a la exploración espacial. “Lamentamos su pérdida y honramos su legado como pionero de los vuelos espaciales tripulados”, señaló la agencia. La familia de Lovell, en su comunicado, resaltó su papel como padre, abuelo y líder familiar, además de su impacto en la historia espacial. “Extrañaremos su optimismo inquebrantable y su capacidad para hacernos sentir que podíamos lograr lo imposible”, declararon.

Lovell, capitán retirado de la Marina de los Estados Unidos, nació el 25 de marzo de 1928 en Cleveland, Ohio. Su carrera incluyó más de 700 horas de vuelo espacial, un récord en su época. Su trabajo no solo impulsó avances científicos, sino que también inspiró a millones a soñar con las estrellas.

La vida de Jim Lovell refleja el espíritu de exploración que caracterizó la era dorada de la NASA. Su participación en cuatro misiones espaciales, incluyendo dos que marcaron hitos históricos, lo convirtió en una figura icónica.