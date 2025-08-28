Fabrizio Romano revela los últimos detalles del plan de Arsenal para fichar al ecuatoriano Piero Hincapié

El periodista italiano Fabrizio Romano informó este martes que el ecuatoriano Piero Hincapié alcanzó un acuerdo personal con el Arsenal, pero su traspaso depende de la negociación que el club inglés logre con el Bayer Leverkusen, que todavía no recibe una oferta oficial.

Acuerdo personal cerrado entre Arsenal y Hincapié

El defensor de 23 años, una de las figuras de la Bundesliga, se acerca cada vez más a la Premier League. Romano explicó en un video que “Arsenal y Piero Hincapié han concluido la negociación de sus términos personales con Arsenal”. Con ello, el club londinense ya tiene allanado el camino para avanzar por el jugador ecuatoriano.

Según el especialista en fichajes, el plan de los gunners es plantear un préstamo con obligación de compra, de manera que los pagos se inicien a partir de 2026. “Esto es lo que Arsenal quiere hacer porque después de haber gastado ya mucho dinero este verano, prefiere cerrar el trato ahora, pero empezar a pagar desde 2026”, detalló Romano en su vídeo grabado en inglés.

Bayer Leverkusen aún no recibe propuesta por Hincapié

El acuerdo, sin embargo, no depende solo de las intenciones de Arsenal y el jugador. Romano puntualizó que “ahora hay que esperar si Bayer Leverkusen va a aceptar esa solución o no”. En la dirigencia alemana la postura sigue siendo clara: no quiere que Piero Hincapié deje su equipo.

Simon Rolfes, director deportivo del Leverkusen, ratificó esa posición. “Aún no hemos recibido una oferta oficial de ningún club, así que es nuestro jugador. Ese es el status quo”, declaró en una entrevista con RTL/ntv y sport.de. Añadió que el deseo del club es retener al tricolor: “Sabe que lo valoramos mucho y nos gustaría que continuara con nosotros”.

Porto aparece como alternativa

La historia no termina allí. Según Romano, el futuro de Hincapié podría estar enlazado también al Porto, de Portugal. Si el Arsenal concreta su traspaso, daría luz verde para que uno de sus zagueros se una al club luso, que busca reforzar su defensa tras movimientos en su plantilla.

“El trato está en marcha, el jugador quiere ir a Arsenal y el jugador está esperando que el movimiento suceda”, insistió Romano. El periodista italiano agregó que Jakub Kiwior, otro defensor gunner, está cerca de salir rumbo al Porto, lo que liberaría espacio para la llegada del ecuatoriano.

Leverkusen busca reemplazos para Hincapié

Ante la posibilidad de perder a Hincapié, el Leverkusen ya explora el mercado. Fabrizio Romano aseguró que el club alemán ha sondeado nombres como Manuel Akanji, del Manchester City, aunque, según sus palabras, se trata de una operación difícil. También contactó al Newcastle por Sven Botman, pero la respuesta fue negativa, pues los ingleses no quieren perder a más piezas clave en este mercado.

Manuel Akanji, suizo de 29 años, milita en el City desde 2022 con Pep Guardiola. En tanto, Botman, central neerlandés de 24 años, es uno de los pilares del Newcastle y su salida parece improbable.

La visión desde Inglaterra sobre Piero Hincapié

Desde Londres, el periodista francés Julien Laurens, especialista en la Premier League, aportó su lectura sobre Hincapié. “Es un jugador de 23 años que puede jugar a la izquierda, a la derecha. Es muy bueno con el balón, se siente cómodo y además es muy bueno en los duelos”, señaló.

Laurens destacó además sus estadísticas en Alemania: “Fue uno de los defensores de la temporada en la Bundesliga, ganó la mayoría de los duelos con Bayer Leverkusen. Es una opción sólida y no será demasiado caro”. No obstante, advirtió que el Arsenal debe ordenar primero su defensa: “El club tiene que dejar salir a algunos de sus defensores antes de pensar en hacer ese trato por Hincapié”.

La situación se mueve en un delicado equilibrio entre la intención del jugador de la selección de Ecuador, el interés del Arsenal y la firme postura del Leverkusen.