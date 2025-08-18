Fabiola Véliz celebra su boda civil en Guayaquil con un toque íntimo y familiar

La presentadora de televisión Fabiola Véliz dio un paso importante en su vida amorosa al casarse civilmente con el estadounidense Charles Andrew Waller, conocido cariñosamente como Charlie, en una ceremonia íntima rodeada de familiares y amigos cercanos.

La boda civil se celebró hoy en la casa de una tía en Guayaquil, con la presencia de 40 invitados, entre ellos amigos destacados como Renata Salem, Alejandra Paredes, Cristina Reyes, Josué Morán, Gaby Guzmán, Pamela Sambrano y Vicente Taiano. Fabiola lució un vestido sencillo confeccionado por su tía, la diseñadora Kein Piedrahita, quien también elaborará el traje que usará en la segunda celebración prevista para el 20 de septiembre en Texas, un día antes de su cumpleaños.

“Hoy es algo sencillo porque es una boda civil con pocas personas. La verdadera fiesta será en Estados Unidos, donde haremos una ceremonia más grande y el próximo año será la boda eclesiástica”, expresó la conductora, visiblemente emocionada.

Fabiola y Charlie, un amor a distancia que venció fronteras

Fabiola y Charlie mantienen una relación a distancia desde hace un año y cuatro meses. Él reside en San Antonio, Texas, donde trabaja en una empresa familiar. A pesar de la distancia y las agendas laborales, la pareja ha logrado mantener viva la relación gracias a la comunicación constante, la confianza y la paciencia.

“Cuando empezamos la relación nos propusimos vernos una vez al mes, turnándonos los viajes. Luego, por trabajo, pasó a ser cada dos meses, pese a eso la llama del amor no se ha apagado”, comentó Fabiola.

Charlie llegó a Ecuador el martes acompañado de sus padres para la boda. Al inicio de la relación, apenas hablaba español, mientras que Fabiola reconoce que su inglés era “pésimo”. Sin embargo, juntos superaron la barrera del idioma. “Un día le dije: o hablamos por teléfono o no lo haremos nunca. Él se animó, y desde entonces solo hablamos en español. Aprendió por amor. Me dijo: ‘tengo que poder hablar con tu mamá’”, recordó emocionada.

Privacidad y vida personal

Tras alejarse del mundo de la farándula, donde participó en programas como Faranduleros del desaparecido Canal Uno, Fabiola aseguró que prefiere mantener su vida personal reservada. “No me gusta que la gente manosee mi vida. No es que oculte algo, simplemente aprendí que es mejor guardar silencio y esperar a que las cosas pasen”, confesó.

El anillo de compromiso lo recibió en la Navidad del año pasado, pero la pareja recién logró completar la documentación necesaria para celebrar el matrimonio civil en Ecuador. Ahora, su historia de amor se prepara para el siguiente capítulo: una boda en Texas que marcará oficialmente el inicio de su vida juntos.

Próximos pasos y familia

Aunque Fabiola y Charlie están enfocados en su unión, la conductora prefirió no dar detalles sobre la participación de sus dos hijos, Renzo y Victoria, en las celebraciones, manteniendo ese aspecto de su vida familiar como un ámbito íntimo.

Con planes para una boda eclesiástica en Estados Unidos y celebraciones que incluirán familiares y amigos cercanos, Fabiola Véliz y Charlie Waller comienzan una nueva etapa, consolidando una historia de amor que superó la distancia, las barreras culturales y los desafíos del día a día.