Expulsión definitiva para alumna agresora tras violento caso en Quito

El Ministerio de Educación del Ecuador sancionó con expulsión definitiva a una alumna del colegio Santiago de Guayaquil, en Quito, luego de que se viralizara un video de agresión escolar ocurrido el 20 de junio de 2025, donde una estudiante golpea brutalmente a su compañera, hecho que se resolvió tras un proceso disciplinario.

Expulsión por agresión escolar en Quito: video viral expone grave caso de violencia escolar

El material audiovisual que circuló en redes sociales mostró a la agresora jalando del cabello a su compañera, lanzándola al suelo y golpeándola con puños, codos y patadas. En la grabación se escuchan voces alentando: “dale en la cara, en la cara”, lo que aumentó la indignación social.

La víctima, de 16 años, presentó hematomas e inflamación corporal. Aunque inicialmente regresó a clases, no pudo continuar por las dolencias físicas. El Ministerio de Educación la exoneró de los exámenes finales para no perjudicar su rendimiento académico.

De forma inmediata, la agresora fue suspendida y obligada a recibir clases de manera virtual mientras avanzaba la investigación.

Sanción definitiva y medidas de continuidad educativa

El 28 de julio de 2025, la Junta Distrital de Resolución de Conflictos determinó la responsabilidad administrativa de la estudiante K. A. B. R., conforme al artículo 211 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

La resolución impuso la separación definitiva del plantel, lo que significa la expulsión. Sin embargo, el Ministerio aclaró que la alumna no pierde el año lectivo, pues puede continuar sus estudios en otro colegio fiscal.

En un comunicado, la cartera de Estado enfatizó:

“Se garantiza la continuidad del servicio educativo en otra institución de sostenimiento fiscal, respetando el debido proceso y la seguridad jurídica”.

De esta manera, la estudiante agresora fue trasladada a otro centro educativo para asegurar su permanencia en el sistema.

Nuevo enfoque: seguridad como materia transversal

El hecho coincidió con el anuncio de un cambio curricular en el sistema educativo de la Sierra y Amazonía, cuyo nuevo año lectivo inicia el 1 de septiembre de 2025.

El Ministerio informó que se implementará una materia transversal de seguridad escolar, que se dictará dentro de diferentes asignaturas. El objetivo busca prevenir la violencia en las aulas y evitar que los grupos delictivos organizados recluten a los estudiantes.

La decisión responde a un contexto de crecientes episodios de agresión estudiantil, que van desde peleas físicas hasta la introducción de armas en las aulas.

Expulsión por agresión escolar en Quito: comunidad educativa preocupada por la violencia

La difusión del video generó amplias reacciones en la comunidad educativa y entre padres de familia, quienes consideran urgente reforzar la convivencia escolar y aplicar sanciones ejemplares.

Organizaciones sociales señalaron que el acompañamiento psicológico a víctimas y agresores resulta clave para reducir la repetición de estos actos. Además, docentes y directivos insisten en fortalecer la formación en valores y respeto mutuo.

El Ministerio de Educación reiteró que este caso constituye un precedente disciplinario y mantendrá los mecanismos de denuncia para tratar con celeridad hechos similares.